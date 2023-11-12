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Вест Хэм - Ноттингем Форест
Вест Хэм - Ноттингем Форест: обзор матча 12 ноября 2023
Вест Хэм
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
3'
Л. Пакета
65'
Д. Боуэн
88'
Т. Соучек
44'
Т. Авонийи
63'
Э. Эланга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Ноттингем Форест
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Л. Пакета
90'
+9
Замена
А. Огбонна
️️️️
М. Кудус
90'
+5
90'
Замена
Д. Ориги
️️️️
И. Сангаре
ГОЛ! 3:2!
Т. Соучек
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
88'
Замена
М. Антонио
️️️️
Э. Альварес
79'
76'
Замена
С. Орье
️️️️
О. Эйна
76'
Замена
К. Вуд
️️️️
Т. Авонийи
76'
Замена
В. Боли
️️️️
Мурильо
ГОЛ! 2:2!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
65'
64'
Желтая карточка
Э. Эланга
63'
ГОЛ! 1:2!
Э. Эланга
Пас отдал
О. Эйна
Желтая карточка
М. Кудус
60'
54'
Желтая карточка
М. Ниахате
46'
Замена
Данило
️️️️
Н. Домингес
44'
ГОЛ! 1:1!
Т. Авонийи
Желтая карточка
В. Цоуфал
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пакета
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-1-3
23
Ареоля
33
Эмерсон
4
Зума
21
Агер
34
Цоуфал
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
4-2-2-1-1
1
Влаходимос
34
Эйна
19
Ниахате
5
Мурильо
15
Тоффоло
6
Сангаре
23
Мангала
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
14
Авонийи
11
Пакета
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
11
Пакета
20
Кудус
21
Огбонна
21
Огбонна
20
Кудус
4
Альварес
18
Антонио
18
Антонио
4
Альварес
5
Мурильо
30
Боли
30
Боли
5
Мурильо
34
Эйна
92
Орье
92
Орье
34
Эйна
8
Домингес
8
Данило
8
Данило
8
Домингес
14
Авонийи
9
Вуд
9
Вуд
14
Авонийи
6
Сангаре
27
Ориги
27
Ориги
6
Сангаре
Остались в запасе
Вест Хэм
Ноттингем Форест
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Вест Хэм - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Лондон
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