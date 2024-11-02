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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Вест Хэм
Ноттингем Форест - Вест Хэм: обзор матча 02 ноября 2024
Ноттингем Форест
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
27'
К. Вуд
65'
К. Хадсон-Одои
78'
О. Эйна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Вест Хэм
Замена
Р. Соса
️️️️
К. Хадсон-Одои
89'
Замена
Э. да Силва Морейра
️️️️
О. Эйна
89'
Желтая карточка
Э. Андерсон
81'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
79'
79'
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
Эмерсон
ГОЛ! 3:0!
О. Эйна
78'
77'
Желтая карточка
Л. Пакета
ГОЛ! 2:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Э. Андерсон
65'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
М. Гиббс-Уайт
63'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Э. Эланга
63'
46'
Замена
К. Солер
️️️️
Г. Родригес
46'
Замена
М. Антонио
️️️️
К. Саммервил
45'
+2
Вторая желтая
Э. Альварес
39'
Желтая карточка
Э. Альварес
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
А. Морено
27'
18'
Желтая карточка
Г. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Вест Хэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-3-2-1
26
Селс
11
Алекс Морено
31
Миленкович
5
Мурильо
34
Эйна
22
Йетс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-3-1-3
22
Фабиански
20
Тодибо
15
Мавропанос
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
33
Эмерсон
2
Родригес
38
Саммервил
11
Пакета
20
Боуэн
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
20
Силва
20
Силва
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
19
Соса
19
Соса
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
34
Эйна
2
да Силва Морейра
2
да Силва Морейра
34
Эйна
2
Родригес
18
Солер
18
Солер
2
Родригес
33
Эмерсон
18
Ирвинг
18
Ирвинг
33
Эмерсон
38
Саммервил
18
Антонио
18
Антонио
38
Саммервил
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вест Хэм
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ноттингем Форест - Вест Хэм
1
1
3
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
7
9
Офсайды
1
1
Количество передач
443
392
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.01
0.15
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Сити Граунд
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