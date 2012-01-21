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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Хэм - Ноттингем Форест
Вест Хэм - Ноттингем Форест: обзор матча 21 января 2012
Вест Хэм
21.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вест Хэм - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
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Вест Хэм
- : -
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07.11.2026
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31.10.2026
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2 : 3
24.10.2026
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17.10.2026
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21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
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1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
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