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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Вест Хэм
Ноттингем Форест - Вест Хэм: обзор матча 17 февраля 2024
Ноттингем Форест
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
45+5'
Т. Авонийи
90+4'
К. Хадсон-Одои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Вест Хэм
ГОЛ! 2:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Э. Эланга
90'
+4
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
М. Гиббс-Уайт
90'
+3
90'
+3
Замена
Д. Ингс
️️️️
К. Зума
Замена
Р. Йетс
️️️️
Н. Домингес
86'
83'
Замена
Т. Соучек
️️️️
Эмерсон
76'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Антонио
76'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Цоуфал
71'
Вторая желтая
К. Филлипс
Желтая карточка
Н. Домингес
68'
68'
Желтая карточка
К. Филлипс
68'
Желтая карточка
В. Цоуфал
Замена
Д. Ориги
️️️️
Т. Авонийи
67'
Желтая карточка
Н. Уильямс
60'
57'
Желтая карточка
К. Зума
Желтая карточка
Т. Авонийи
45'
+6
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
Н. Домингес
45'
+5
36'
Желтая карточка
М. Антонио
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
9'
8'
Желтая карточка
М. Кудус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
5
Мурильо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-3-2-2-1
26
Селс
3
Уильямс
5
Мурильо
18
Фелипе
17
Тавареш
8
Данило
22
Ларея
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
14
Авонийи
4-2-1-2-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
33
Эмерсон
27
Филлипс
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
20
Кудус
18
Антонио
10
Гиббс-Уайт
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
22
Йетс
22
Йетс
8
Домингес
14
Авонийи
27
Ориги
27
Ориги
14
Авонийи
34
Цоуфал
2
Джонсон
2
Джонсон
34
Цоуфал
33
Эмерсон
28
Соучек
28
Соучек
33
Эмерсон
18
Антонио
70
Корне
70
Корне
18
Антонио
4
Зума
28
Ингс
28
Ингс
4
Зума
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вест Хэм
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Джованни Рейна
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Джованни Рейна
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ноттингем Форест - Вест Хэм
4
1
5
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
15
Офсайды
1
1
Количество передач
401
412
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.56
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Сити Граунд
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