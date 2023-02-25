Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ноттингем Форест
Вест Хэм - Ноттингем Форест: обзор матча 25 февраля 2023
Вест Хэм
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
70'
Д. Ингс
72'
Д. Ингс
78'
Д. Райс
85'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Ноттингем Форест
86'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Б. Джонсон
ГОЛ! 4:0!
М. Антонио
Пас отдал
П. Форнальс
85'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Ингс
84'
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
83'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Л. Пакета
83'
ГОЛ! 3:0!
Д. Райс
Пас отдал
С. Бенрахма
78'
77'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Р. Лоди
77'
Замена
Д. Лингард
️️️️
К. Вуд
ГОЛ! 2:0!
Д. Ингс
Пас отдал
С. Бенрахма
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. Боуэн
70'
Замена
А. Ареоля
️️️️
Л. Фабиански
69'
67'
Замена
А. Айю
️️️️
Д. Шелви
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
В. Цоуфал
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
19
Ремо Фройлер
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Данило
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
21
Огбонна
21
Агер
2
Джонсон
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
28
Ингс
4-4-1-1
1
Навас
3
Уильямс
6
Уорролл
18
Фелипе
6
Лоди
26
Шелви
4
Коулбэк
10
Гиббс-Уайт
19
Фройлер
22
Джонсон
9
Вуд
22
Фабиански
23
Ареоля
23
Ареоля
22
Фабиански
34
Цоуфал
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
34
Цоуфал
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
11
Пакета
22
Ланзини
22
Ланзини
11
Пакета
28
Ингс
18
Антонио
18
Антонио
28
Ингс
6
Лоди
15
Тоффоло
15
Тоффоло
6
Лоди
9
Вуд
77
Лингард
77
Лингард
9
Вуд
26
Шелви
24
Айю
24
Айю
26
Шелви
22
Джонсон
9
Сарридж
9
Сарридж
22
Джонсон
Остались в запасе
Вест Хэм
Ноттингем Форест
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Уэйн Хеннесси
ВР
8
Данило
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
8
Данило
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Вест Хэм - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Ноттингем Форест
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+