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Ноттингем Форест - Вест Хэм
Ноттингем Форест - Вест Хэм: обзор матча 14 августа 2022
Ноттингем Форест
14.08.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
45+2'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Вест Хэм
Желтая карточка
С. Сарридж
90'
+9
85'
Замена
М. Корне
️️️️
Д. Боуэн
Замена
Кафу
️️️️
О. Мангала
84'
Замена
С. Кук
️️️️
М. Ниахате
79'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
75'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Т. Авонийи
72'
69'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Антонио
69'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Форнальс
65'
Пенальти не реализован!
Д. Райс
Желтая карточка
С. Маккена
64'
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
45'
+2
9'
Желтая карточка
Д. Райс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
22
Бреннан Джонсон
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Харрисон Эшби
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хендерсон
6
Уорролл
19
Ниахате
26
Маккена
15
Тоффоло
23
Мангала
3
Уильямс
27
О'Брайен
77
Лингард
22
Джонсон
14
Авонийи
4-2-3-1
22
Фабиански
2
Джонсон
34
Цоуфал
4
Зума
3
Крессуэлл
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
19
Ниахате
27
Кук
27
Кук
19
Ниахате
23
Мангала
88
Кафу
88
Кафу
23
Мангала
14
Авонийи
9
Сарридж
9
Сарридж
14
Авонийи
8
Форнальс
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Форнальс
20
Боуэн
70
Корне
70
Корне
20
Боуэн
18
Антонио
9
Скамакка
9
Скамакка
18
Антонио
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вест Хэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Харрисон Эшби
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Харрисон Эшби
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ноттингем Форест - Вест Хэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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