«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 3 января 2026 с коэффициентом 1.65

02 января 2026 8:35
Вулверхэмптон - Вест Хэм
03 янв. 2026, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
3 января в рамках 20 тура чемпионата Англии состоится принципиальный матч аутсайдеров сезона, в котором «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Вест Хэм». Обе команды находятся в зоне вылета или рядом с ней и остро нуждаются в очках. Встреча имеет стратегическое значение в борьбе за сохранение места в Премьер-лиге, а потому ожидается напряженной и осторожной.

«Вулверхэмптон»

«Волки» проводят крайне неудачный сезон. Команда занимает последнее место и не может выиграть уже 22 матча подряд в чемпионате. Даже несмотря на ничью с «Манчестер Юнайтед», ситуация остается критической. «Вулверхэмптон» стабильно пропускает, серия с пропущенными мячами достигла 22 игр подряд. При этом атакующий потенциал ограничен – всего 4 гола за последние пять встреч. Домашний фактор остается едва ли не единственным плюсом перед этим матчем.

«Вест Хэм»

Лондонцы также далеки от оптимальной формы. «Вест Хэм» не побеждает в восьми матчах подряд и располагается на 18 месте. Команда регулярно пропускает – серия достигла 16 матчей. Однако в атаке «молотобойцы» выглядят немного стабильнее соперника и чаще находят моменты у чужих ворот. Ничья с «Брайтоном» в прошлом туре показала, что команда способна цепляться за результат даже в сложных условиях.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

  • Не выигрывает в 22 матчах чемпионата подряд
  • Пропускает в 22 играх кряду
  • В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 матчей)
  • Побеждал «Вест Хэм» в 3 последних домашних очных встречах

«Вест Хэм»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 16 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Вулверхэмптона»

Личные встречи
48% (10)
5% (1)
48% (10)
25
Забитых мячей
26
1.19
В среднем за матч
1.24
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
03.01.2026
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Вулверхэмптон
3 : 2
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
01.04.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2 : 1
09.12.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
06.04.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Хэм
3 : 0
17.12.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
14.01.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
2 : 0
01.10.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
1 : 0
27.02.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
20.11.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
05.04.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
4 : 0
27.09.2020
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вест Хэм
0 : 2
20.06.2020
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
04.12.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
29.01.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вест Хэм
0 : 1
01.09.2018
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Хэм
1 : 0
09.01.2016
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Хэм
2 : 0
01.01.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
16.10.2010
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1 : 3
23.03.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
15.08.2009
Вест Хэм
Показать все

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»

С учетом текущей формы команд ожидать открытого футбола не стоит. Обе стороны испытывают серьезные проблемы в обороне, но при этом действуют осторожно из-за турнирного давления. Домашний статус и статистика личных встреч дают «Вулверхэмптону» небольшое преимущество, однако надежности ни одна из команд не демонстрирует. Наиболее логичным выглядит сценарий с обменом голами и упорной борьбой без явного доминирования.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.75

Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Вулверхэмптон
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 