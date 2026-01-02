3 января в рамках 20 тура чемпионата Англии состоится принципиальный матч аутсайдеров сезона, в котором «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Вест Хэм». Обе команды находятся в зоне вылета или рядом с ней и остро нуждаются в очках. Встреча имеет стратегическое значение в борьбе за сохранение места в Премьер-лиге, а потому ожидается напряженной и осторожной.

«Вулверхэмптон»

«Волки» проводят крайне неудачный сезон. Команда занимает последнее место и не может выиграть уже 22 матча подряд в чемпионате. Даже несмотря на ничью с «Манчестер Юнайтед», ситуация остается критической. «Вулверхэмптон» стабильно пропускает, серия с пропущенными мячами достигла 22 игр подряд. При этом атакующий потенциал ограничен – всего 4 гола за последние пять встреч. Домашний фактор остается едва ли не единственным плюсом перед этим матчем.

«Вест Хэм»

Лондонцы также далеки от оптимальной формы. «Вест Хэм» не побеждает в восьми матчах подряд и располагается на 18 месте. Команда регулярно пропускает – серия достигла 16 матчей. Однако в атаке «молотобойцы» выглядят немного стабильнее соперника и чаще находят моменты у чужих ворот. Ничья с «Брайтоном» в прошлом туре показала, что команда способна цепляться за результат даже в сложных условиях.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

Не выигрывает в 22 матчах чемпионата подряд

Пропускает в 22 играх кряду

В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 матчей)

Побеждал «Вест Хэм» в 3 последних домашних очных встречах

«Вест Хэм»

Не выигрывает в 8 последних матчах чемпионата

Пропускает в 16 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 матчей)

Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Вулверхэмптона»

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»

С учетом текущей формы команд ожидать открытого футбола не стоит. Обе стороны испытывают серьезные проблемы в обороне, но при этом действуют осторожно из-за турнирного давления. Домашний статус и статистика личных встреч дают «Вулверхэмптону» небольшое преимущество, однако надежности ни одна из команд не демонстрирует. Наиболее логичным выглядит сценарий с обменом голами и упорной борьбой без явного доминирования.

Рекомендованные ставки: