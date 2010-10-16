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Вулверхэмптон - Вест Хэм
Вулверхэмптон - Вест Хэм: обзор матча 16 октября 2010
Вулверхэмптон
16.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
10'
М. Джарвис
52'
М. Нобл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Вест Хэм
Желтая карточка
Ф. Пикьонн
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
К. Коул
️️️️
К. Дайер
Замена
Й. ван Дамм
️️️️
С. Флетчер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Нобл
ГОЛ! 1:0!
М. Джарвис
10'
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Д. Крэддок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
0
Маркус Бент
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-4-2
1
Ханеманн
6
Крэддок
28
Мансьенн
6
Берра
44
Фоли
16
Джарвис
16
Эдвардс
3
Уорд
3
Джонс
9
Дойл
26
Флетчер
4-4-2
31
Грин
2
Якобсен
26
Бен-Хаим
3
Да Кошта
39
Гэббидон
11
Боа Морте
8
Паркер
16
Нобл
18
Дайер
10
Пикьонн
11
Обинна
26
Флетчер
37
ван Дамм
37
ван Дамм
26
Флетчер
6
Крэддок
19
Стирмен
19
Стирмен
6
Крэддок
16
Эдвардс
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
16
Эдвардс
18
Дайер
24
Коул
24
Коул
18
Дайер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Хэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Мулинекс
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