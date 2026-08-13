Матч 1-го тура английского Чемпионшипа между «Вулверхэмптоном» и «Блэкберном» пройдет 14 августа в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – три победы подряд, семь матчей с голами и три сухих матча, тогда как гости демонстрируют неплохую выездную статистику – они не проигрывают в пяти последних гостевых матчах Чемпионшипа. Кроме того, исторически «Блэкберн» успешно играет на выезде против «Вулверхэмптона», не проигрывая в восьми из десяти последних встреч. Сможет ли «Вулверхэмптон» использовать фактор родного стадиона и прервать свою неудачную домашнюю серию против этого соперника, или «Блэкберн» продолжит свои успешные выступления в гостях у «волков»?

Кто победит в матче

В пользу «Вулверхэмптона» говорит их впечатляющая текущая форма и атакующий потенциал. Хозяева выиграли три последних матча, в том числе разгромили «Порт Вейл» в Кубке лиги (3-0), а в среднем за последние пять игр забивают 2,00 гола за матч и забивают в семи последних встречах. Защита «Вулверхэмптона» выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола и не пропускают в трех последних матчах. В товарищеских матчах перед сезоном команда уверенно переиграла «Расинг» (3-0) и «Донкастер» (2-0). Однако в очных встречах с «Блэкберном» на своем поле у «Вулверхэмптона» есть проблемы: «Блэкберн» не проигрывает в восьми из десяти последних гостевых матчей против «волков». Это может оказать психологическое давление на хозяев.

«Блэкберн» подходит к матчу с хорошей выездной статистикой в Чемпионшипе – команда не проигрывает в пяти последних гостевых матчах этого турнира. В Кубке лиги «Блэкберн» обыграл «Бертон» (2-1), что подтверждает их боевой настрой. В атаке гости стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и забивают в трех последних матчах. Однако защита «Блэкберна» не так надежна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, а в товарищеских матчах команда проиграла «Ноттингем Форест» (0-3). В очных встречах с «Вулверхэмптоном» «Блэкберн» имеет определенное преимущество на выезде, что может стать для них психологическим козырем.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Вулверхэмптон» находится в отличной форме и имеет мощную атаку, тогда как «Блэкберн» силен на выезде и имеет историческое преимущество в гостевых матчах против «волков». Однако текущая форма «Вулверхэмптона» и его надежная защита делают хозяев фаворитами, несмотря на историю личных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Вулверхэмптон» не проигрывает в девяти последних матчах против «Блэкберна», но на своем поле «Блэкберн» не проигрывает в восьми из десяти последних встреч. Текущая форма «Вулверхэмптона» впечатляет: три победы подряд, семь матчей с голами и три сухих матча. «Блэкберн» стабилен на выезде в Чемпионшипе (пять матчей без поражений), но его защита не так надежна. Учитывая разницу в текущей форме и игру на домашнем стадионе, «Вулверхэмптон» выглядит фаворитом, несмотря на исторические проблемы в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Вулверхэмптона» с форой (-1). Хозяева находятся в отличной форме (три победы подряд, семь матчей с голами, три сухих матча), играют на своем поле и имеют мощную атаку. Гости, несмотря на хорошую выездную статистику, уступают в текущей форме и имеют проблемы в защите. Ожидаем, что «Вулверхэмптон» продолжит свою победную серию и одержит победу с разницей как минимум в один мяч. Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (-1) с коэффициентом 1.8.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура английского Чемпионшипа между «Вулверхэмптоном» и «Блэкберном» состоится 14 августа 2026 года в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.