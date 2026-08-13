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«Вулверхэмптон» — «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027

13 августа 2026 9:00
Вулверхэмптон - Блэкберн
14 авг. 2026, пятница 22:00 | Англия. Чемпионшип, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Вулверхэмптона» с форой (-1)
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Матч 1-го тура английского Чемпионшипа между «Вулверхэмптоном» и «Блэкберном» пройдет 14 августа в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – три победы подряд, семь матчей с голами и три сухих матча, тогда как гости демонстрируют неплохую выездную статистику – они не проигрывают в пяти последних гостевых матчах Чемпионшипа. Кроме того, исторически «Блэкберн» успешно играет на выезде против «Вулверхэмптона», не проигрывая в восьми из десяти последних встреч. Сможет ли «Вулверхэмптон» использовать фактор родного стадиона и прервать свою неудачную домашнюю серию против этого соперника, или «Блэкберн» продолжит свои успешные выступления в гостях у «волков»?

Кто победит в матче

В пользу «Вулверхэмптона» говорит их впечатляющая текущая форма и атакующий потенциал. Хозяева выиграли три последних матча, в том числе разгромили «Порт Вейл» в Кубке лиги (3-0), а в среднем за последние пять игр забивают 2,00 гола за матч и забивают в семи последних встречах. Защита «Вулверхэмптона» выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола и не пропускают в трех последних матчах. В товарищеских матчах перед сезоном команда уверенно переиграла «Расинг» (3-0) и «Донкастер» (2-0). Однако в очных встречах с «Блэкберном» на своем поле у «Вулверхэмптона» есть проблемы: «Блэкберн» не проигрывает в восьми из десяти последних гостевых матчей против «волков». Это может оказать психологическое давление на хозяев.

«Блэкберн» подходит к матчу с хорошей выездной статистикой в Чемпионшипе – команда не проигрывает в пяти последних гостевых матчах этого турнира. В Кубке лиги «Блэкберн» обыграл «Бертон» (2-1), что подтверждает их боевой настрой. В атаке гости стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и забивают в трех последних матчах. Однако защита «Блэкберна» не так надежна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, а в товарищеских матчах команда проиграла «Ноттингем Форест» (0-3). В очных встречах с «Вулверхэмптоном» «Блэкберн» имеет определенное преимущество на выезде, что может стать для них психологическим козырем.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Вулверхэмптон» находится в отличной форме и имеет мощную атаку, тогда как «Блэкберн» силен на выезде и имеет историческое преимущество в гостевых матчах против «волков». Однако текущая форма «Вулверхэмптона» и его надежная защита делают хозяев фаворитами, несмотря на историю личных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Вулверхэмптон» не проигрывает в девяти последних матчах против «Блэкберна», но на своем поле «Блэкберн» не проигрывает в восьми из десяти последних встреч. Текущая форма «Вулверхэмптона» впечатляет: три победы подряд, семь матчей с голами и три сухих матча. «Блэкберн» стабилен на выезде в Чемпионшипе (пять матчей без поражений), но его защита не так надежна. Учитывая разницу в текущей форме и игру на домашнем стадионе, «Вулверхэмптон» выглядит фаворитом, несмотря на исторические проблемы в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 6 (38%)
Ничьих - 6 (38%)
Побед - 4 (25%)
19
Забитых мячей
19
1.19
В среднем за матч
1.19
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
22.05.2011
Блэкберн
Самая крупная ничья
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
14.08.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
14.08.2026
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/16 финала
Блэкберн
0 : 2
09.02.2025
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
22.04.2017
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
1 : 1
29.10.2016
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
09.04.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
08.08.2015
Вулверхэмптон
Англия. Чемпион-Лига, 25 тур
Блэкберн
0 : 1
11.01.2015
Вулверхэмптон
Англия. Чемпион-Лига, 5 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
30.08.2014
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
11.01.2013
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
0 : 1
06.10.2012
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
10.03.2012
Блэкберн
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
13.08.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
22.05.2011
Блэкберн
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Блэкберн
3 : 0
04.12.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
24.04.2010
Блэкберн
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Блэкберн
3 : 1
12.09.2009
Вулверхэмптон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
(К) ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Андре
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
36
Матеуш Мане
АП
28
Фер Лопес
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Блэкберн
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
(К) ЛВ
22
Балаж Тот
ЦП
31
Kristi Montgomery
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
32
Педро Лима
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
74
Tom Edozie
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
21
Axel Henriksson
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
23
Юки Охаси
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Бентли
3
Вольфе
15
Москера
24
Тоти
2
Триппьер
7
Андре
5
Манетси
21
Гомеш
36
Мане
28
Лопес
10
Армстронг
4-3-3-1
2
Алебиосу
6
Атчесон
15
МакЛафлин
3
Пикеринг
22
Тот
31
28
Форшоу
25
Морисита
21
Афолаян
10
Кантвелл
9
Гудьонсен
7
Андре
32
Лима
32
Лима
7
Андре
21
Гомеш
20
Дойл
20
Дойл
21
Гомеш
3
Вольфе
23
Чирева
23
Чирева
3
Вольфе
2
Триппьер
38
Чачуа
38
Чачуа
2
Триппьер
36
Мане
9
Хименес
9
Хименес
36
Мане
25
Морисита
4
Рибейру
4
Рибейру
25
Морисита
9
Гудьонсен
30
Гаррет
30
Гаррет
9
Гудьонсен
28
Форшоу
8
Морси
8
Морси
28
Форшоу
21
Афолаян
11
Феврье
11
Феврье
21
Афолаян
10
Кантвелл
23
Охаси
23
Охаси
10
Кантвелл
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Блэкберн
1
Жозе Са
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
74
Tom Edozie
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
21
Axel Henriksson
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
74
Tom Edozie
ЦП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
21
Axel Henriksson
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Сэм Джонстон
ВР
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
Рафики Саид
ЦФ
Ладислав Крейчи
ОП
Блэкберн
Точно не сыграют
Льюис Миллер
ПЗ
Скотт Уортон
ЦЗ
Дион Де Неве
ЛВ
Mathias Jørgensen
ЦФ
Аугустус Каргбо
ЦФ
Мусса Бараджи
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Вулверхэмптона» с форой (-1). Хозяева находятся в отличной форме (три победы подряд, семь матчей с голами, три сухих матча), играют на своем поле и имеют мощную атаку. Гости, несмотря на хорошую выездную статистику, уступают в текущей форме и имеют проблемы в защите. Ожидаем, что «Вулверхэмптон» продолжит свою победную серию и одержит победу с разницей как минимум в один мяч. Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (-1) с коэффициентом 1.8.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура английского Чемпионшипа между «Вулверхэмптоном» и «Блэкберном» состоится 14 августа 2026 года в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027

1.80
Победа «Вулверхэмптона» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Чемпионшип Блэкберн Вулверхэмптон
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