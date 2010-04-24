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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Блэкберн
Вулверхэмптон - Блэкберн: обзор матча 24 апреля 2010
Вулверхэмптон
24.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
81'
С. Эбанкс-Блейк
28'
Р. Нельсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Блэкберн
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Д. Робертс
ГОЛ! 1:1!
С. Эбанкс-Блейк
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
К. Фоли
Замена
Н. Мильяш
️️️️
М. Мансьенн
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
Замена
Д. Данн
️️️️
Й. Баштюрк
Замена
К. Ивелумо
️️️️
Д. Эдвардс
ГОЛ! 0:1!
Р. Нельсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
0
Йилдирай Баштюрк
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Амин Линганзи
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-2-3-1
1
Ханеманн
28
Мансьенн
6
Берра
6
Крэддок
6
Элокоби
23
Зубар
3
Джонс
16
Эдвардс
3
Уорд
9
Дойл
3-2-3-2
17
Робинсон
17
Нельсен
13
Ольссон
4
Джонс
2
Сальгадо
28
Живе
0
Баштюрк
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
9
Калинич
33
Робертс
28
Мансьенн
10
Мильяш
10
Мильяш
28
Мансьенн
16
Эдвардс
10
Ивелумо
10
Ивелумо
16
Эдвардс
44
Фоли
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
44
Фоли
9
Калинич
42
Эндрюс
42
Эндрюс
9
Калинич
0
Баштюрк
17
Данн
17
Данн
0
Баштюрк
33
Робертс
9
Ди Санто
9
Ди Санто
33
Робертс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Блэкберн
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
12
Джейсон Браун
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Амин Линганзи
ПП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Амин Линганзи
ПП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Вулверхэмптон - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Мулинекс
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