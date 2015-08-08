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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Вулверхэмптон
Блэкберн - Вулверхэмптон: обзор матча 08 августа 2015
Блэкберн
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
39'
К. Конвэй
29'
Б. Афобе
45+2'
Д. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Вулверхэмптон
90'
+7
Желтая карточка
О. Ожо
90'
+1
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Б. Афобе
90'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Хенри
86'
Желтая карточка
Д. Хенри
84'
Замена
О. Ожо
️️️️
Н. Дико
Замена
Б. Койта
️️️️
Д. Гатри
75'
Замена
К. Эванс
️️️️
Н. Дельфунесо
75'
Желтая карточка
М. Ольссон
68'
57'
Желтая карточка
Д. Йорфа
Желтая карточка
Д. Гатри
45'
+2
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Эдвардс
Пас отдал
Н. Дико
ГОЛ! 1:1!
К. Конвэй
39'
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Афобе
Пас отдал
Д. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
29
Маркус Ольссон
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Аарон МакКари
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
3-1-3-3
1
Райя
4
Хэнли
3
Хэнли
25
Даффи
16
Лоу
29
Ольссон
10
Маршалл
23
Гатри
32
Конвэй
30
Дельфунесо
29
Роудс
3-2-3-2
1
Икеме
30
Хаус
15
Коди
13
Голбоурн
19
Стирмен
2
Йорфа
16
Эдвардс
29
МакДональд
17
Хенри
12
Дико
23
Афобе
30
Дельфунесо
30
Эванс
30
Эванс
30
Дельфунесо
23
Гатри
55
Койта
55
Койта
23
Гатри
17
Хенри
2
Доэрти
2
Доэрти
17
Хенри
12
Дико
9
Ожо
9
Ожо
12
Дико
23
Афобе
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
23
Афобе
Остались в запасе
Блэкберн
Вулверхэмптон
23
Джейсон Стил
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
1
Аарон МакКари
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Блэкберн - Вулверхэмптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Марк Хэйвуд
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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