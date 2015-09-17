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    Кенни Джакетт

    Тренер
    Имя Кенни
    Фамилия Джакетт
    Гражданство Англия
    Дата рождения 5 января 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ротерхэм 5 0 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.10.2016 Ротерхэм 0 : 1 Рединг
    29.10.2016 Ипсвич Таун 2 : 2 Ротерхэм
    05.11.2016 Ротерхэм 1 : 3 Престон
    19.11.2016 Дерби Каунти 3 : 0 Ротерхэм
    26.11.2016 Ротерхэм 1 : 2 Лидс
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