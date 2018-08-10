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Карл Икеме
Карл Икеме
Завершил карьеру
8 июня 1986 (40)
#1 | Вратарь
188 см | 83 кг
Нигерия | Англия
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Трансферы
Патрисиу взял 11-й номер в «Вулверхэмптоне». Под 1-м играл Икеме, завершивший карьеру из-за лейкемии
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