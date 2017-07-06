У основного вратаря «Вулверхэмптона» диагностирована острая лейкемия

Печальное известие пришло из стана английского «Вулверхэмптона», выступающего во второй по силе лиге – Чемпионшипе. У основного вратаря команды Карла Икеме диагностировано тяжелое заболевание, известное под названием «лейкемия». Это случилось во время предсезонного медицинского осмотра. В срочном порядке африканцу был назначен курс химиотерапии.

Лейкемия – это злокачественное заболевание кроветворной системы.

В прошлом сезоне нигериец провел в Чемпионшипе 30 матчей и пропустил 26 мячей. За «волков» он выступает с 2003 года.