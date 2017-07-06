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    У основного вратаря «Вулверхэмптона» диагностирована острая лейкемия

    Печальное известие пришло из стана английского «Вулверхэмптона», выступающего во второй по силе лиге – Чемпионшипе. У основного вратаря команды Карла Икеме диагностировано тяжелое заболевание, известное под названием «лейкемия». Это случилось во время предсезонного медицинского осмотра. В срочном порядке африканцу был назначен курс химиотерапии.

    Лейкемия – это злокачественное заболевание кроветворной системы.

    В прошлом сезоне нигериец провел в Чемпионшипе 30 матчей и пропустил 26 мячей. За «волков» он выступает с 2003 года.

    Источник: ФК «Вулверхэмптон»

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    06.07.2017 22:38
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2017, 11:30

      Вот кошмар... Здоровья и всего наилучшего. Многие футболисты побороли всякие заболевания, надеюсь у Карла тоже получиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 6 июля 2017, 23:58

      Врагу не пожелаешь))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. > pzdc. 7 июля 2017, 02:09

      НЕ СМЕШНО!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 июля 2017, 23:24

      Здоровья

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC 6 июля 2017, 23:08

      дай Бог здоровья!

      3
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