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  • У основного вратаря «Вулверхэмптона» диагностирована острая лейкемия

У основного вратаря «Вулверхэмптона» диагностирована острая лейкемия

6 июля 2017, 22:38
5

Печальное известие пришло из стана английского «Вулверхэмптона», выступающего во второй по силе лиге – Чемпионшипе. У основного вратаря команды Карла Икеме диагностировано тяжелое заболевание, известное под названием «лейкемия». Это случилось во время предсезонного медицинского осмотра. В срочном порядке африканцу был назначен курс химиотерапии.

Лейкемия – это злокачественное заболевание кроветворной системы.

В прошлом сезоне нигериец провел в Чемпионшипе 30 матчей и пропустил 26 мячей. За «волков» он выступает с 2003 года.

Источник: ФК «Вулверхэмптон»
Англия. Чемпионшип Вулверхэмптон Икеме Карл
Комментарии (5)
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ROTOROVEC
1499371706
дай Бог здоровья!
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Asbjorn
1499372687
Здоровья
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pzdc.
1499374722
Врагу не пожелаешь))
Ответить
OfaZavr
1499416204
Вот кошмар... Здоровья и всего наилучшего. Многие футболисты побороли всякие заболевания, надеюсь у Карла тоже получиться.
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