Патрисиу взял 11-й номер в «Вулверхэмптоне». Под 1-м играл Икеме, завершивший карьеру из-за лейкемии

Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу в сезоне-2018/19 будет выступать под 11-м номером.

По информации Mirror, португалец отказался от 1-го номера в знак уважения к экс-голкиперу «волков» Карлу Икеме. В июле 2018 года нигериец завершил карьеру из-за лейкемии. На протяжении года он проходил курс химеотерапии, после чего врачи диагностировали полную ремиссию.

Икеме является воспитанником «Вулверхэмптона» и принадлежал клубу с 2003 по 2018 год.

Чемпион Европы-2016 Патрисиу перешел в английский клуб в июне из «Спортинга» в статусе свободного агента.

Новый сезон чемпионата Англии начнется сегодня матчем «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити». Начало – в 22:00 по московскому времени.