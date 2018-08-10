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    Патрисиу взял 11-й номер в «Вулверхэмптоне». Под 1-м играл Икеме, завершивший карьеру из-за лейкемии

    Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу в сезоне-2018/19 будет выступать под 11-м номером.

    По информации Mirror, португалец отказался от 1-го номера в знак уважения к экс-голкиперу «волков» Карлу Икеме. В июле 2018 года нигериец завершил карьеру из-за лейкемии. На протяжении года он проходил курс химеотерапии, после чего врачи диагностировали полную ремиссию.

    Икеме является воспитанником «Вулверхэмптона» и принадлежал клубу с 2003 по 2018 год.

    Чемпион Европы-2016 Патрисиу перешел в английский клуб в июне из «Спортинга» в статусе свободного агента.

    Новый сезон чемпионата Англии начнется сегодня матчем «Манчестер Юнайтед»«Лестер Сити». Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.08.2018 15:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 августа 2018, 15:35

      Надо было 10-й брать.

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