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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Блэкберн
Вулверхэмптон - Блэкберн: обзор матча 09 апреля 2016
Вулверхэмптон
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 0
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Блэкберн
87'
Желтая карточка
Э. Беннетт
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
А. Ле Фондре
74'
Желтая карточка
Д. Йорфа
72'
65'
Замена
С. Джексон
️️️️
М. Гримес
60'
Желтая карточка
М. Гримес
Замена
К. Хант
️️️️
Д. Сэйвилл
58'
Замена
Б. Энобахаре
️️️️
Д. Мэйсон
58'
37'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
16'
Замена
К. Браун
️️️️
Д. Грэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
41
Коннор Хант
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
3-2-3-2
1
Икеме
23
Батт
2
Йорфа
15
Коди
2
Доэрти
30
Хаус
6
Сэйвилл
17
Хенри
19
Прайс
19
Ле Фондре
20
Мэйсон
3-1-5-1
23
Стил
25
Даффи
4
Хэнли
6
Килгаллон
16
Лоу
10
Маршалл
26
Ленихэн
6
Гримес
17
Беннетт
16
Гомес
12
Грэм
6
Сэйвилл
41
Хант
41
Хант
6
Сэйвилл
19
Ле Фондре
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
19
Ле Фондре
20
Мэйсон
25
Энобахаре
25
Энобахаре
20
Мэйсон
12
Грэм
9
Браун
9
Браун
12
Грэм
6
Гримес
11
Джексон
11
Джексон
6
Гримес
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Блэкберн
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Вулверхэмптон - Блэкберн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Браун
(Ист-Райдинг-оф-Йоркшир)
Стадион:
Мулинекс
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