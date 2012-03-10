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Вулверхэмптон - Блэкберн
Вулверхэмптон - Блэкберн: обзор матча 10 марта 2012
Вулверхэмптон
10.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Блэкберн
44'
Д. Хойлетт
69'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Блэкберн
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
К. Дойл
Замена
Д. Данн
️️️️
М. Гамст Педерсен
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Д. Дэвис
ГОЛ! 0:2!
Д. Хойлетт
Пас отдал
Я. Айегбени
Желтая карточка
С. Флетчер
Желтая карточка
Г. Хэнли
Замена
М. Кайтли
️️️️
Д. Эдвардс
ГОЛ! 0:1!
Д. Хойлетт
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
4
Грант Хэнли
ЛЗ
29
Маркус Ольссон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
33
Мауро Формика
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
3
Радосав Петрович
ОП
17
Дэвид Данн
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-5-2
13
Хеннесси
19
Стирмен
4
Бассонг
23
Зубар
16
Джарвис
3
Уорд
16
Дэвис
16
Эдвардс
23
О'Хара
9
Дойл
26
Флетчер
4-1-4-1
17
Робинсон
13
Ольссон
29
Ольссон
24
Данн
4
Хэнли
16
Лоу
33
Формика
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
24
Айегбени
16
Эдвардс
28
Кайтли
28
Кайтли
16
Эдвардс
16
Дэвис
10
Мильяш
10
Мильяш
16
Дэвис
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
8
Педерсен
17
Данн
17
Данн
8
Педерсен
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Блэкберн
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
Главный тренер
Терри Коннор
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
Остались в запасе
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Вулверхэмптон - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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