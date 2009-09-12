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АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Вулверхэмптон
Блэкберн - Вулверхэмптон: обзор матча 12 сентября 2009
Блэкберн
12.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
19'
Э. Диуф
56'
Д. Робертс
64'
Д. Данн
88'
Ш. Майерхофер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Вулверхэмптон
ГОЛ! 3:1!
Ш. Майерхофер
Желтая карточка
К. Берра
Замена
М. Сальгадо
️️️️
Л. Якобсен
Желтая карточка
К. Эндрюс
Замена
Э. Сурман
️️️️
К. Дойл
Замена
Р. Нельсен
️️️️
К. Самба
Замена
Б. Эмертон
️️️️
М. Гамст Педерсен
Желтая карточка
Р. Стирмен
ГОЛ! 3:0!
Д. Данн
ГОЛ! 2:0!
Д. Робертс
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
Г. Халфорд
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Н. Мильяш
ГОЛ! 1:0!
Э. Диуф
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Мэттью Хилл
ЛЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
39
Шимбонда
28
Живе
4
Самба
2
Якобсен
8
Педерсен
42
Эндрюс
11
Грелла
17
Данн
21
Диуф
33
Робертс
3-2-3-2
13
Хеннесси
6
Берра
19
Стирмен
28
Мансьенн
45
Халфорд
26
Хилл
20
Хенри
10
Мильяш
16
Джарвис
9
Дойл
38
Кеох
4
Самба
17
Нельсен
17
Нельсен
4
Самба
2
Якобсен
2
Сальгадо
2
Сальгадо
2
Якобсен
8
Педерсен
7
Эмертон
7
Эмертон
8
Педерсен
10
Мильяш
16
Эдвардс
16
Эдвардс
10
Мильяш
9
Дойл
16
Сурман
16
Сурман
9
Дойл
45
Халфорд
9
Майерхофер
9
Майерхофер
45
Халфорд
Остались в запасе
Блэкберн
Вулверхэмптон
12
Джейсон Браун
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Блэкберн - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Ивуд Парк
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