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Вулверхэмптон - Блэкберн
Вулверхэмптон - Блэкберн: обзор матча 22 мая 2011
Вулверхэмптон
22.05.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 3
Завершен
Блэкберн
73'
Д. О'Хара
87'
А. Гедиура
22'
Д. Робертс
38'
Б. Эмертон
45+1'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Блэкберн
Замена
К. Берра
️️️️
С. Флетчер
Желтая карточка
С. Хант
ГОЛ! 2:3!
А. Гедиура
Пас отдал
У. Хеннесси
Замена
А. Гедиура
️️️️
К. Хенри
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Робертс
ГОЛ! 1:3!
Д. О'Хара
Пас отдал
С. Хант
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
М. Мансьенн
+1
ГОЛ! 0:3!
Д. Хойлетт
Желтая карточка
К. Самба
Желтая карточка
Д. Крэддок
ГОЛ! 0:2!
Б. Эмертон
ГОЛ! 0:1!
Д. Робертс
Пас отдал
М. Сальгадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Вулверхэмптон
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Блэкберн
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-5-1
13
Хеннесси
6
Элокоби
6
Крэддок
28
Мансьенн
44
Фоли
16
Джарвис
23
О'Хара
20
Хенри
3
Уорд
12
Хант
26
Флетчер
3-2-4-1
17
Робинсон
4
Джонс
13
Ольссон
4
Самба
2
Сальгадо
28
Живе
7
Эмертон
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
13
Джонс
33
Робертс
26
Флетчер
6
Берра
6
Берра
26
Флетчер
20
Хенри
6
Гедиура
6
Гедиура
20
Хенри
28
Мансьенн
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
28
Мансьенн
30
Хойлетт
8
Педерсен
8
Педерсен
30
Хойлетт
33
Робертс
92
Диуф
92
Диуф
33
Робертс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Блэкберн
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Вулверхэмптон - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Мулинекс
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