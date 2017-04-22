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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Блэкберн
Вулверхэмптон - Блэкберн: обзор матча 22 апреля 2017
Вулверхэмптон
22.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 0
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Блэкберн
85'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Э. Беннетт
77'
Замена
Л. Жоао
️️️️
С. Галлахер
Желтая карточка
Р. Сайсс
71'
70'
Желтая карточка
Д. Лоу
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Б. Маршалл
67'
64'
Желтая карточка
Д. Гатри
63'
Замена
Д. Грэм
️️️️
К. Конвэй
51'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Н. Дико
45'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
М. Доэрти
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Андреас Вайманн
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
32
Крэйг Конвэй
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ПП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Лонерган
2
Доэрти
19
Стирмен
29
Сайсс
5
Уильямсон
15
Коди
16
Эдвардс
10
Маршалл
6
Сэйвилл
18
Вайманн
12
Дико
4-1-4-1
1
Райя
24
Ньямб
4
Малгрю
33
Уильямс
19
Уорд
16
Лоу
17
Беннетт
23
Гатри
26
Ленихэн
32
Конвэй
20
Галлахер
10
Маршалл
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
10
Маршалл
12
Дико
10
Бедварссон
10
Бедварссон
12
Дико
2
Доэрти
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
2
Доэрти
20
Галлахер
19
Жоао
19
Жоао
20
Галлахер
32
Конвэй
12
Грэм
12
Грэм
32
Конвэй
17
Беннетт
11
Эмнес
11
Эмнес
17
Беннетт
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Блэкберн
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Вулверхэмптон - Блэкберн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Мулинекс
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