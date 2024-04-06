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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Вест Хэм
Вулверхэмптон - Вест Хэм: обзор матча 06 апреля 2024
Вулверхэмптон
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
33'
П. Сарабия (П)
72'
Л. Пакета (П)
84'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Вест Хэм
Желтая карточка
М. Кунья
90'
+14
Желтая карточка
П. Сарабия
90'
+12
90'
Желтая карточка
Л. Пакета
Желтая карточка
Б. Траоре
88'
Замена
У. Буэно
️️️️
М. Доэрти
87'
Замена
Т. Чирева
️️️️
Т. Дойл
87'
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
Тоти
78'
Замена
Л. Чивоме
️️️️
П. Сарабия
75'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Лемина
75'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Пакета
Замена
М. Кунья
️️️️
Р. Айт Нури
55'
54'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Д. Боуэн
46'
Замена
М. Антонио
️️️️
Т. Соучек
46'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Цоуфал
Желтая карточка
Ж. Гомес
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Сарабия
33'
31'
Желтая карточка
Эмерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
11
Леон Чивоме
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
18
Майкл Антонио
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-3-2-1
1
Са
14
Буэно
3
Килман
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
2
Доэрти
20
Дойл
35
Гомес
7
Сарабия
4-2-1-3
22
Фабиански
34
Цоуфал
15
Мавропанос
4
Зума
33
Эмерсон
4
Альварес
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
20
Кудус
11
Пакета
2
Доэрти
3
Буэно
3
Буэно
2
Доэрти
99
Лемина
12
Траоре
12
Траоре
99
Лемина
20
Дойл
23
Чирева
23
Чирева
20
Дойл
21
Айт Нури
10
Кунья
10
Кунья
21
Айт Нури
7
Сарабия
11
Чивоме
11
Чивоме
7
Сарабия
20
Боуэн
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
20
Боуэн
34
Цоуфал
2
Джонсон
2
Джонсон
34
Цоуфал
28
Соучек
18
Антонио
18
Антонио
28
Соучек
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Хэм
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
94
Джозеф Ананг
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
5
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
7
Офсайды
3
0
Количество передач
577
406
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.16
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Мулинекс
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