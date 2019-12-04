Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Вест Хэм
Вулверхэмптон - Вест Хэм: обзор матча 04 декабря 2019
Вулверхэмптон
04.12.2019, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
23'
Л. Дендокер
86'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Вест Хэм
ГОЛ! 2:0!
П. Кутроне
Пас отдал
П. Нету
86'
78'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
67'
Желтая карточка
Д. Райс
Желтая карточка
Д. Жота
30'
ГОЛ! 1:0!
Л. Дендокер
Пас отдал
Ж. Моутинью
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
17
Кастро
15
Коди
29
Сайсс
2
Доэрти
21
Невеш
8
Моутинью
18
Дендокер
20
Жота
24
Траоре
9
Хименес
4-1-2-2-1
25
Мартин
2
Фредерикс
2
Бальбуэна
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
8
Форнальс
7
Андерсон
22
Аллер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Хэм
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
37
Натан Холланд
ЛВ
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
37
Натан Холланд
ЛВ
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+