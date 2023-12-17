Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Вулверхэмптон
Вест Хэм - Вулверхэмптон: обзор матча 17 декабря 2023
Вест Хэм
17.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
22'
М. Кудус
32'
М. Кудус
74'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Т. Керер
90'
+3
Замена
Т. Керер
️️️️
В. Цоуфал
90'
+1
Желтая карточка
В. Цоуфал
87'
Замена
Д. Мубама
️️️️
Л. Пакета
87'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Кудус
87'
80'
Замена
Т. Дойл
️️️️
М. Лемина
80'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Н. Семеду
ГОЛ! 3:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Л. Пакета
74'
70'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Тоти
Замена
П. Форнальс
️️️️
Э. Альварес
70'
Желтая карточка
К. Зума
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Тоти
ГОЛ! 2:0!
М. Кудус
Пас отдал
Л. Пакета
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Кудус
Пас отдал
Л. Пакета
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Вулверхэмптон
31
Том Кинг
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Саша Калайджич
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-2-1-3
22
Фабиански
33
Эмерсон
21
Агер
4
Зума
34
Цоуфал
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
4-1-2-1-2
25
Бентли
27
Семеду
24
Тоти
3
Килман
15
Доусон
99
Лемина
35
Гомес
27
Беллегард
7
Сарабия
7
Хванг
10
Кунья
34
Цоуфал
6
Керер
6
Керер
34
Цоуфал
4
Альварес
8
Форнальс
8
Форнальс
4
Альварес
11
Пакета
28
Мубама
28
Мубама
11
Пакета
20
Кудус
28
Ингс
28
Ингс
20
Кудус
24
Тоти
21
Айт Нури
21
Айт Нури
24
Тоти
27
Семеду
2
Доэрти
2
Доэрти
27
Семеду
99
Лемина
20
Дойл
20
Дойл
99
Лемина
Остались в запасе
Вест Хэм
Вулверхэмптон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
31
Том Кинг
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Саша Калайджич
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Саша Калайджич
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Вест Хэм - Вулверхэмптон
3
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
6
7
Количество передач
248
221
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.49
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+