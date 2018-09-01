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Вест Хэм - Вулверхэмптон
Вест Хэм - Вулверхэмптон: обзор матча 01 сентября 2018
Вест Хэм
01.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
90+3'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вулверхэмптон
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Траоре
Пас отдал
Л. Бонатини
87'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Р. Хименес
79'
Желтая карточка
Р. Беннетт
Замена
Чичарито
️️️️
М. Антонио
75'
72'
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Э. Кошта
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Д. Уилшир
64'
62'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Жота
Желтая карточка
А. Крессуэлл
59'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Р. Снодграсс
46'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
3
Аарон Крессуэлл
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
3-3-1-2
3
Крессуэлл
6
Диоп
2
Бальбуэна
2
Фредерикс
10
Уилшир
15
Санчес
23
Снодграсс
7
Андерсон
7
Арнаутович
18
Антонио
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
21
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
11
Кошта
10
Уилшир
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
10
Уилшир
23
Снодграсс
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
23
Снодграсс
18
Антонио
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Антонио
9
Хименес
19
Винагре
19
Винагре
9
Хименес
20
Жота
24
Траоре
24
Траоре
20
Жота
11
Кошта
9
Бонатини
9
Бонатини
11
Кошта
Остались в запасе
Вест Хэм
Вулверхэмптон
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Вест Хэм - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Лондон
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