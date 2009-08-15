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Вулверхэмптон - Вест Хэм
Вулверхэмптон - Вест Хэм: обзор матча 15 августа 2009
Вулверхэмптон
15.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
22'
М. Нобл
69'
М. Апсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Вест Хэм
Замена
М. Нобл
️️️️
К. Коул
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Н. Мильяш
Замена
С. Воукс
️️️️
К. Фоли
Замена
Д. Станислас
️️️️
К. Дайер
ГОЛ! 0:2!
М. Апсон
Замена
Р. Стирмен
️️️️
М. Мансьенн
Замена
Д. Спектор
️️️️
Э. Илунга
ГОЛ! 0:1!
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
28
Джош Пейн
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
4-4-2
13
Хеннесси
28
Мансьенн
6
Крэддок
45
Халфорд
44
Фоли
16
Джарвис
10
Мильяш
3
Уорд
20
Хенри
9
Эбанкс-Блейк
38
Кеох
3-4-2
31
Грин
4
Апсон
39
Коллинс
6
Илунга
10
Коллисон
16
Нобл
8
Паркер
18
Дайер
24
Коул
84
Хименес
28
Мансьенн
19
Стирмен
19
Стирмен
28
Мансьенн
10
Мильяш
16
Эдвардс
16
Эдвардс
10
Мильяш
44
Фоли
19
Воукс
19
Воукс
44
Фоли
18
Дайер
19
Станислас
19
Станислас
18
Дайер
6
Илунга
23
Спектор
23
Спектор
6
Илунга
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Хэм
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Мулинекс
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