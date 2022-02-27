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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Вулверхэмптон
Вест Хэм - Вулверхэмптон: обзор матча 27 февраля 2022
Вест Хэм
27.02.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
59'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Вулверхэмптон
Замена
И. Диоп
️️️️
П. Форнальс
90'
+3
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Антонио
90'
+1
Желтая карточка
М. Антонио
82'
81'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Х. Хванг
76'
Замена
П. Нету
️️️️
Маршал
60'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Тринкау
ГОЛ! 1:0!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Антонио
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
4
Зума
2
Джонсон
28
Соучек
41
Райс
22
Ланзини
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
3-3-1-3
1
Са
15
Коди
29
Сайсс
3
Килман
25
Хувер
8
Невеш
21
Маршал
18
Дендокер
7
Тринкау
7
Хванг
21
Силва
8
Форнальс
6
Диоп
6
Диоп
8
Форнальс
18
Антонио
45
Влашич
45
Влашич
18
Антонио
21
Маршал
7
Нету
7
Нету
21
Маршал
7
Хванг
9
Хименес
9
Хименес
7
Хванг
7
Тринкау
11
Поденсе
11
Поденсе
7
Тринкау
Остались в запасе
Вест Хэм
Вулверхэмптон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Вест Хэм - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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