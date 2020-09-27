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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Вулверхэмптон
Вест Хэм - Вулверхэмптон: обзор матча 27 сентября 2020
Вест Хэм
27.09.2020, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
17'
Д. Боуэн
57'
Д. Боуэн
66'
Р. Хименес (АГ)
90+3'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вулверхэмптон
ГОЛ! 4:0!
С. Аллер
Пас отдал
А. Масуаку
90'
+3
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Боуэн
88'
Замена
С. Аллер
️️️️
М. Антонио
88'
74'
Замена
Витинья
️️️️
Ж. Моутинью
73'
Замена
К. Хувер
️️️️
Н. Семеду
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Р. Хименес
66'
62'
Замена
Ф. Силва
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
57'
51'
Желтая карточка
К. Коди
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Р. Фредерикс
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
П. Форнальс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-4-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
21
Огбонна
2
Бальбуэна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
2
Фредерикс
8
Форнальс
18
Антонио
20
Боуэн
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
29
Сайсс
15
Коди
30
Боли
27
Семеду
8
Невеш
19
Винагре
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
7
Нету
2
Фредерикс
2
Джонсон
2
Джонсон
2
Фредерикс
20
Боуэн
16
Нобл
16
Нобл
20
Боуэн
18
Антонио
22
Аллер
22
Аллер
18
Антонио
27
Семеду
25
Хувер
25
Хувер
27
Семеду
8
Моутинью
17
Витинья
17
Витинья
8
Моутинью
24
Траоре
21
Силва
21
Силва
24
Траоре
Остались в запасе
Вест Хэм
Вулверхэмптон
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
37
Меритан Шабани
АП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
37
Меритан Шабани
АП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Вест Хэм - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Лондон
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