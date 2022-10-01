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Вест Хэм - Вулверхэмптон
Вест Хэм - Вулверхэмптон: обзор матча 01 октября 2022
Вест Хэм
01.10.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
29'
Д. Скамакка
54'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Вулверхэмптон
Желтая карточка
А. Крессуэлл
83'
Замена
Эмерсон
️️️️
Л. Пакета
74'
73'
Замена
Ч. Кэмпбелл
️️️️
М. Нуньес
73'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Поденсе
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Скамакка
66'
58'
Замена
Д. Коста
️️️️
Г. Гедеш
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
54'
Желтая карточка
Д. Райс
52'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Корне
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Скамакка
29'
24'
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Нету
22'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
14'
Желтая карточка
Р. Невеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
24
Адама Траоре
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
6
Керер
15
Доусон
28
Соучек
41
Райс
70
Корне
11
Пакета
20
Боуэн
9
Скамакка
4-1-2-2-1
1
Са
27
Семеду
17
Кастро
3
Килман
21
Айт Нури
8
Невеш
27
Нуньес
8
Моутинью
11
Гедеш
7
Нету
11
Поденсе
11
Пакета
33
Эмерсон
33
Эмерсон
11
Пакета
70
Корне
8
Форнальс
8
Форнальс
70
Корне
9
Скамакка
18
Антонио
18
Антонио
9
Скамакка
11
Поденсе
12
Траоре
12
Траоре
11
Поденсе
27
Нуньес
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
27
Нуньес
7
Нету
24
Траоре
24
Траоре
7
Нету
11
Гедеш
19
Коста
19
Коста
11
Гедеш
Остались в запасе
Вест Хэм
Вулверхэмптон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Вест Хэм - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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