Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Вест Хэм
Вулверхэмптон - Вест Хэм: обзор матча 20 ноября 2021
Вулверхэмптон
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
58'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Вест Хэм
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Х. Хванг
87'
86'
Желтая карточка
Д. Райс
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Поденсе
76'
71'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
71'
Замена
Н. Влашич
️️️️
С. Бенрахма
59'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Форнальс
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Поденсе
58'
Желтая карточка
Р. Невеш
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
3-3-1-3
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
8
Невеш
27
Семеду
8
Моутинью
9
Хименес
11
Поденсе
7
Хванг
4-2-3-1
22
Фабиански
2
Джонсон
4
Зума
15
Доусон
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
7
Хванг
18
Дендокер
18
Дендокер
7
Хванг
11
Поденсе
24
Траоре
24
Траоре
11
Поденсе
8
Форнальс
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Форнальс
10
Бенрахма
45
Влашич
45
Влашич
10
Бенрахма
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Хэм
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+