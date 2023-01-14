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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Вест Хэм
Вулверхэмптон - Вест Хэм: обзор матча 14 января 2023
Вулверхэмптон
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
48'
Д. Поденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Вест Хэм
90'
+3
Желтая карточка
Д. Райс
Замена
Тоти
️️️️
У. Буэно
83'
76'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
П. Форнальс
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Моутинью
73'
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Хванг
73'
70'
Желтая карточка
Н. Агер
Замена
Р. Хименес
️️️️
М. Кунья
64'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Д. Поденсе
64'
60'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Т. Соучек
ГОЛ! 1:0!
Д. Поденсе
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
99
Марио Лемина
ОП
20
Чем Кэмпбелл
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-1-2-3
1
Са
3
Буэно
22
Коллинс
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
27
Нуньес
8
Моутинью
11
Поденсе
7
Хванг
10
Кунья
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
21
Огбонна
21
Агер
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
11
Пакета
8
Форнальс
18
Антонио
11
Поденсе
21
Айт Нури
21
Айт Нури
11
Поденсе
3
Буэно
24
Тоти
24
Тоти
3
Буэно
7
Хванг
99
Лемина
99
Лемина
7
Хванг
8
Моутинью
24
Траоре
24
Траоре
8
Моутинью
10
Кунья
9
Хименес
9
Хименес
10
Кунья
28
Соучек
10
Бенрахма
10
Бенрахма
28
Соучек
8
Форнальс
9
Скамакка
9
Скамакка
8
Форнальс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Хэм
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
71
Джо Ходж
ОП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
12
Даррен Рэндольф
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
71
Джо Ходж
ОП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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