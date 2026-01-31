1 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» примет «Райо Вальекано». Мадридский гранд, идущий вторым и демонстрирующий феноменальную результативность, стремится продолжить победную серию. Соседи по городу, находящиеся в зоне вылета и переживающие кризис, едут на «Бернабеу» в роли явных аутсайдеров. Противостояние обещает стать демонстрацией силы одного из лучших клубов мира.

«Реал»

Коллектив подходит к матчу в статусе безоговорочного фаворита, одержав пять побед подряд в Ла Лиге. Уверенная выездная победа над «Вильярреалом» (2:0) подтвердила высочайший класс команды. «Реал» демонстрирует невероятную мощь в атаке, забивая в среднем 2.80 гола за игру, и продолжает успешно выступать в Лиге чемпионов.

«Райо Вальекано»

Команда находится в глубоком кризисе, проиграв три матча подряд и пропуская в пяти последних турах Ла Лиги. Домашнее поражение от «Осасуны» (1:3) в прошлом туре высветило серьeзнейшие проблемы в обороне. «Райо Вальекано» выглядит крайне уязвимым коллективом, особенно на выезде.

Факты о командах:

«Реал»

Побеждает в 5 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 12 последних матчах подряд

В среднем: 2.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Райо Вальекано» в 6 последних личных встречах

«Райо Вальекано»

Проигрывает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 7 последних матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Набирает в среднем 0.6 очка за игру в последних 5 турах

Прогноз на матч «Реал» – «Райо Вальекано»

Анализ данных не оставляет «Райо Вальекано» никаких шансов на положительный результат. «Реал» находится в состоянии абсолютной доминации: пять побед кряду в чемпионате, феноменальная результативность (2.80 гола в среднем) и мотивация догнать лидера. Атака во главе с лучшим бомбардиром команды Мбаппе представляет смертельную угрозу для любой обороны. «Райо Вальекано» демонстрирует катастрофическую форму: три поражения подряд, разваливающаяся защита (2 пропущенных в среднем) и минимальные шансы на результативную игру. История личных встреч также на стороне «Реала», который не проигрывает этому сопернику шесть матчей подряд. Единственный вопрос матча – с каким счeтом «Реал» одержит победу. Учитывая мотивацию хозяев и тотальный кризис гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит крупная и уверенная победа мадридского гранда на своeм поле, где атакующая мощь «Реала» будет главной движущей силой.

Рекомендованные ставки: