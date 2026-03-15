15 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Мальорка» и «Эспаньол». Матч в Пальма-де-Майорке начнется в 16:00 (мск).

«Мальорка»

Команда Мартина Демичелиса с 25 очками занимает 18-е место. «Мальорка» добыла 6 побед, 7 ничьих и потерпела 14 поражений, разница мячей – 31:44.

Последние результаты:

07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2;

28.02.26 «Мальорка» – «Реал Сосьедад» – 0:1;

22.02.26 «Сельта» – «Мальорка» – 2:0.

«Эспаньол»

«Эспаньол» набрал 37 очков и занимает 7-е место. Подопечные Маноло Гонсалеса добыли 10 побед, 7 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 34:40.

Предыдущие результаты:

09.03.26 «Эспаньол» – «Овьедо» – 1:1;

01.03.26 «Эльче» – «Эспаньол» – 2:2;

21.02.26 «Атлетико» – «Эспаньол» – 4:2.

Очные встречи

15.09.25 «Эспаньол» – «Мальорка» – 3:2;

15.03.25 «Мальорка» – «Эспаньол» – 2:1;

05.10.24 «Эспаньол» – «Мальорка» – 2:1.

Прогноз на матч «Мальорка» – «Эспаньол»

Играют 2 кризисные команды. «Мальорка» в 5 предыдущих турах набрала лишь 1 очко. У «Эспаньола» неудачная серия еще больше: в 2026 году каталонцы ни разу не победили в 10 матчах. В очных встречах команды часто размениваются голами – ждем верхового матча.