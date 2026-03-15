Мальорка - Эспаньол
15 мар. 2026, воскресенье 16:00 | Испания. Примера, 28 тур
15 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Мальорка» и «Эспаньол». Матч в Пальма-де-Майорке начнется в 16:00 (мск).
«Мальорка»
Команда Мартина Демичелиса с 25 очками занимает 18-е место. «Мальорка» добыла 6 побед, 7 ничьих и потерпела 14 поражений, разница мячей – 31:44.
Последние результаты:
- 07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2;
- 28.02.26 «Мальорка» – «Реал Сосьедад» – 0:1;
- 22.02.26 «Сельта» – «Мальорка» – 2:0.
«Эспаньол»
«Эспаньол» набрал 37 очков и занимает 7-е место. Подопечные Маноло Гонсалеса добыли 10 побед, 7 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 34:40.
Предыдущие результаты:
- 09.03.26 «Эспаньол» – «Овьедо» – 1:1;
- 01.03.26 «Эльче» – «Эспаньол» – 2:2;
- 21.02.26 «Атлетико» – «Эспаньол» – 4:2.
Очные встречи
- 15.09.25 «Эспаньол» – «Мальорка» – 3:2;
- 15.03.25 «Мальорка» – «Эспаньол» – 2:1;
- 05.10.24 «Эспаньол» – «Мальорка» – 2:1.
Прогноз на матч «Мальорка» – «Эспаньол»
Играют 2 кризисные команды. «Мальорка» в 5 предыдущих турах набрала лишь 1 очко. У «Эспаньола» неудачная серия еще больше: в 2026 году каталонцы ни разу не победили в 10 матчах. В очных встречах команды часто размениваются голами – ждем верхового матча.
- Прогноз – «Обе забьют – да» с кф. 2.00.
- Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 12.00.