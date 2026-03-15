15 марта в 30-м туре АПЛ встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Игра в Манчестере начнется в 17:00 (мск).

«МЮ»

Команда Майкла Кэррика с 51 очком занимает 3-е место, опережая «Астон Виллу» по разнице мячей (+11 против +5). Отставание от идущего вторым «Манчестер Сити» – 9 очков.

Последние результаты:

04.03.26 «Ньюкасл» – «МЮ» – 2:1;

01.03.26 «МЮ» – «Кристал Пэлас» – 2:1;

23.02.26 «Эвертон» – «МЮ» – 0:1.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала 51 очко и занимает 4-е место. Подопечные Унаи Эмери добыли 15 побед, 6 ничьих и потерпели 8 поражения, разница мячей – 39:34.

Предыдущие результаты:

12.03.26 «Лилль» – «Астон Вилла» – 0:1;

04.03.26 «Астон Вилла» – «Челси» – 1:4;

27.02.26 «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла» – 2:0.

Очные встречи

21.12.25 «Астон Вилла» – «МЮ» – 2:1;

25.05.25 «МЮ» – «Астон Вилла» – 2:0;

05.10.24 «Астон Вилла» – «МЮ» – 0:0.

Прогноз на матч «МЮ» – «Астон Вилла»

«Астон Вилла» давно выпала из борьбы за чемпионство, а теперь рискует не попасть даже в топ-4. В последних 6 матчах АПЛ бирмингемцы добыли всего 1 победу. Также в пользу «МЮ» говорит календарь – только в четверг «Вилла» играла в Лиге Европы.