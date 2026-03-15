15 марта 2026 7:01
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
15 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 30 тур
15 марта в 30-м туре АПЛ встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Игра в Манчестере начнется в 17:00 (мск).
«МЮ»
Команда Майкла Кэррика с 51 очком занимает 3-е место, опережая «Астон Виллу» по разнице мячей (+11 против +5). Отставание от идущего вторым «Манчестер Сити» – 9 очков.
Последние результаты:
- 04.03.26 «Ньюкасл» – «МЮ» – 2:1;
- 01.03.26 «МЮ» – «Кристал Пэлас» – 2:1;
- 23.02.26 «Эвертон» – «МЮ» – 0:1.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» набрала 51 очко и занимает 4-е место. Подопечные Унаи Эмери добыли 15 побед, 6 ничьих и потерпели 8 поражения, разница мячей – 39:34.
Предыдущие результаты:
- 12.03.26 «Лилль» – «Астон Вилла» – 0:1;
- 04.03.26 «Астон Вилла» – «Челси» – 1:4;
- 27.02.26 «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла» – 2:0.
Очные встречи
- 21.12.25 «Астон Вилла» – «МЮ» – 2:1;
- 25.05.25 «МЮ» – «Астон Вилла» – 2:0;
- 05.10.24 «Астон Вилла» – «МЮ» – 0:0.
Прогноз на матч «МЮ» – «Астон Вилла»
«Астон Вилла» давно выпала из борьбы за чемпионство, а теперь рискует не попасть даже в топ-4. В последних 6 матчах АПЛ бирмингемцы добыли всего 1 победу. Также в пользу «МЮ» говорит календарь – только в четверг «Вилла» играла в Лиге Европы.
- Прогноз – П1 с кф. 1.68.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 8.50.