«Локомотив» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 2.15

30 апреля 2026 8:51
Локомотив - Динамо
01 мая 2026, пятница 19:30 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 мая на «РЖД Арене» в Москве состоится столичное дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Локомотив» примет «Динамо». Встреча принципиальных соперников имеет важное значение для обеих команд: железнодорожники борются за медали, а бело-голубые пытаются подняться в верхнюю часть таблицы.

«Локомотив»

Железнодорожники подходят к дерби после неожиданного гостевого поражения от «Крыльев Советов» (0:2), которое прервало их беспроигрышную серию. Команда испытывает определeнные проблемы в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Алексей Батраков с 17 голами в 34 матчах остаeтся главной ударной силой. На своeм поле «Локомотив» не проигрывает 11 матчей подряд, что делает «РЖД Арену» настоящей крепостью.

«Динамо»

Бело-голубые подходят к матчу после уверенной домашней победы над «Сочи» (2:0) и не проигрывают в 5 из 7 последних матчей. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Иван Сергеев с 11 голами в 37 матчах является лучшим бомбардиром. «Динамо» традиционно удачно играет против «Локомотива» в гостях, не проигрывая в 8 из 10 последних выездных матчей.

Факты о командах

«Локомотив»

  • Не проигрывает в 11 последних матчах дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Поражение в последнем матче от «Крыльев Советов» (0:2)
  • Победа в последнем домашнем очном матче (2:1)

«Динамо»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних гостевых матчей против «Локомотива»
  • Забивает в 7 последних очных матчах против «Локомотива»

Прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо»

«Локомотив» имеет впечатляющую домашнюю серию и не проигрывает 11 матчей подряд на «РЖД Арене». «Динамо» традиционно удачно играет против железнодорожников в гостях и забивает в семи последних очных матчах. Учитывая проблемы хозяев в атаке и хорошую форму гостей, ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 2.15
  • Победа «Динамо» с форой (0)

Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив
Другие прогнозы
30.04.2026
19:00
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Иттифака»
30.04.2026
21:00
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Холуд - Аль-Фейха
Победа «Аль-Холуда» с форой (0)
30.04.2026
22:00
1.86
Лига Европы, 1/2 финала
Брага - Фрайбург
Обе забьют — да
30.04.2026
22:00
2.05
Лига Европы, 1/2 финала
Ноттингем Форест - Астон Вилла
Тотал матча больше 2.5
30.04.2026
22:00
1.60
Лига конференций, 1/2 финала
Райо Вальекано - Страсбур
Победа «Райо Вальекано» с форой (0)
30.04.2026
22:00
3.80
Лига конференций, 1/2 финала
Шахтер - Кристал Пэлас
Победа «Шахтера»
