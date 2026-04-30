1 мая на «РЖД Арене» в Москве состоится столичное дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Локомотив» примет «Динамо». Встреча принципиальных соперников имеет важное значение для обеих команд: железнодорожники борются за медали, а бело-голубые пытаются подняться в верхнюю часть таблицы.

Железнодорожники подходят к дерби после неожиданного гостевого поражения от «Крыльев Советов» (0:2), которое прервало их беспроигрышную серию. Команда испытывает определeнные проблемы в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Алексей Батраков с 17 голами в 34 матчах остаeтся главной ударной силой. На своeм поле «Локомотив» не проигрывает 11 матчей подряд, что делает «РЖД Арену» настоящей крепостью.

Бело-голубые подходят к матчу после уверенной домашней победы над «Сочи» (2:0) и не проигрывают в 5 из 7 последних матчей. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Иван Сергеев с 11 голами в 37 матчах является лучшим бомбардиром. «Динамо» традиционно удачно играет против «Локомотива» в гостях, не проигрывая в 8 из 10 последних выездных матчей.

Не проигрывает в 8 из 10 последних гостевых матчей против «Локомотива»

Забивает в 7 последних очных матчах против «Локомотива»

Прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо»

«Локомотив» имеет впечатляющую домашнюю серию и не проигрывает 11 матчей подряд на «РЖД Арене». «Динамо» традиционно удачно играет против железнодорожников в гостях и забивает в семи последних очных матчах. Учитывая проблемы хозяев в атаке и хорошую форму гостей, ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

