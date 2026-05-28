29 мая в товарищеском матче встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Северной Македонии. Хозяева не проигрывают в 6 последних матчах и забивают в 13 подряд. Гости не могут выиграть в 7 последних товарищеских матчах и пропускают в среднем 2.40 гола за игру. Босния в отличной форме, а Северная Македония переживает кризис.

Босния и Герцеговина

Боснийский коллектив подходит к матчу в прекрасной форме – шесть матчей без поражений. Атака работает отлично: 10 голов за последние 5 игр (2.00 в среднем) и команда забивает в 13 последних матчах подряд. Оборона не без проблем – 1.00 пропущенный в среднем, и пропускают в 7 последних матчах.

В прошлом туре Босния разгромила Мальту (4:1). Команда на ходу и показывает яркий атакующий футбол. Дома боснийцы чувствуют себя уверенно, а против такой слабой обороны Северной Македонии должны забивать много.

Северная Македония

Македонский коллектив переживает глубочайший кризис – семь товарищеских матчей без побед. Оборона просто катастрофическая: 12 пропущенных за последние 5 игр (2.40 в среднем). Атака мертва – 0.40 гола за игру. В прошлом туре Северная Македония сыграла вничью с Ирландией (0:0) – не забили, но и не пропустили, что уже успех.

Проблема в том, что в гостях у македонцев всe ещe хуже. В личных встречах с Боснией они забивают регулярно (в 3 последних матчах), но этого явно недостаточно, чтобы конкурировать с такой атакой хозяев.

Факты о командах:

Босния и Герцеговина

Шесть матчей без поражений

Забивает в 13 последних матчах подряд

Атака – 2.00 гола за игру

Пропускает в 7 последних матчах

Разгром Мальты 4:1 в прошлом туре

В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Северная Македония

Семь товарищеских матчей без побед – кризис

Оборона – 2.40 пропущенных за последние 5 игр

Атака – 0.40 гола за игру

Забивает в 3 последних очных встречах с Боснией

В среднем: 0.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

Северная Македония забивает в 3 последних матчах против Боснии

В 5 последних очных встречах: 2 ничьи, 1 победа Боснии, 1 победа Северной Македонии

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Северная Македония

Босния в отличной форме – 6 матчей без поражений, 13 матчей с забитыми голами. Северная Македония в кризисе – 7 товарищеских матчей без побед, ужасная оборона (2.40 пропущенных). Разница в классе и форме колоссальная.

Хозяева должны уверенно побеждать. Македонцы способны забить (в 3 последних очных встречах они отличались), но этого будет недостаточно. Босния дома забьeт минимум два и спокойно доведeт матч до победы.

Рекомендованные ставки: