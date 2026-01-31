1 февраля 2026 года в 17:00 состоится поединок 23-го тура чемпионата Италии. «Комо» Сеска Фабрегаса будет подтверждать свои претензии на Европу в противостоянии с участником ЛЧ – «Аталантой».
«Комо»
«Комо» набрал устрашающую форму и принялся крошить всех и вся. Подопечные Сеска Фабрегаса не просто метят в Европу, а вплотную подбираются к зоне Лиги чемпионов. До мечты – подать рукой (всего лишь 3 очка). Прямо сейчас «Комо» можно с уверенностью назвать самой амбициозной командой Серии А.
Последние три игры:
- Фиорентина – Комо 1:3 (Кубок Италии)
- Комо – Торино 6:0
- Лацио – Комо 0:3
«Аталанта»
Еще не так давно на той же волне была и «Аталанта», однако окончание эры Джан Пьеро Гасперини не могло не аукнуться клубу из Бергамо. Сейчас «Богиня» седьмая и отстает от «Комо» на пять очков. Хорошая новость – «Аталанта» пробилась в плей-офф раунд Лиги чемпионов.
Последние три игры:
- Юнион – Аталанта 1:0
- Аталанта – Парма 4:0
- Аталанта – Атлетик Бильбао 2:3
Очные встречи
- Аталанта – Комо 1:1
- Комо – Аталанта 1:2
- Аталанта – Комо 2:3
Прогноз на матч «Комо» – «Аталанта»
Отчасти «Комо» чем-то напоминает «Атланту», но с бОльшими инвестициями в ростер. Соперники примерно равны по классу, но банда Фабрегаса слишком горяча в моменте, чтобы пройти мимо хозяев поля. К тому же необходимо помнить, что в мид-уик «Комо» сыграл в Кубке с еле живой «Фиорентиной», тогда как «Атланта» ездила в Бельгию (неудачно) на матч ЛЧ.
Прогноз: победа «Комо» с форой 0, коэффициент – 1,67. Прогноз на счет – 2:1.