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Вулверхэмптон - Вест Хэм
Вулверхэмптон - Вест Хэм: обзор матча 29 января 2019
Вулверхэмптон
29.01.2019, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
66'
Р. Сайсс
80'
Р. Хименес
86'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Вест Хэм
Замена
Р. Винагре
️️️️
Х. Кастро
90'
+2
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Д. Жота
89'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Ж. Моутинью
89'
Желтая карточка
Р. Хименес
86'
ГОЛ! 3:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Жота
86'
ГОЛ! 2:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Ж. Моутинью
80'
77'
Замена
Чичарито
️️️️
М. Арнаутович
Желтая карточка
Р. Беннетт
73'
Желтая карточка
Р. Невеш
70'
69'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Р. Снодграсс
68'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 1:0!
Р. Сайсс
Пас отдал
Ж. Моутинью
66'
37'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Желтая карточка
Р. Сайсс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
29
Сайсс
2
Доэрти
6
Беннетт
17
Кастро
21
Невеш
15
Коди
8
Моутинью
18
Дендокер
20
Жота
9
Хименес
4-1-2-1-2
22
Фабиански
5
Сабалета
6
Диоп
21
Огбонна
26
Масуаку
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
7
Андерсон
7
Арнаутович
18
Антонио
17
Кастро
19
Винагре
19
Винагре
17
Кастро
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
20
Жота
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
20
Жота
23
Снодграсс
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
23
Снодграсс
16
Нобл
9
Кэрролл
9
Кэрролл
16
Нобл
7
Арнаутович
14
Чичарито
14
Чичарито
7
Арнаутович
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Хэм
26
Джон Радди
ВР
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
14
Конор Ковентри
ОП
13
Адриан
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
14
Конор Ковентри
ОП
13
Адриан
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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