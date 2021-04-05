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Вулверхэмптон - Вест Хэм
Вулверхэмптон - Вест Хэм: обзор матча 05 апреля 2021
Вулверхэмптон
05.04.2021, понедельник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Вест Хэм
44'
Л. Дендокер
68'
Ф. Силва
6'
Д. Лингард
14'
П. Форнальс
38'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Вест Хэм
90'
+3
Желтая карточка
Д. Лингард
90'
+1
Желтая карточка
Т. Соучек
Замена
К. Хувер
️️️️
Р. Айт Нури
90'
Желтая карточка
Р. Невеш
85'
78'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Форнальс
ГОЛ! 2:3!
Ф. Силва
Пас отдал
П. Нету
68'
67'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
А. Масуаку
Замена
Ф. Силва
️️️️
Д. Поденсе
46'
ГОЛ! 1:3!
Л. Дендокер
Пас отдал
А. Траоре
44'
38'
ГОЛ! 0:3!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Лингард
36'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
М. Антонио
14'
ГОЛ! 0:2!
П. Форнальс
Пас отдал
А. Масуаку
10'
Желтая карточка
И. Диоп
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лингард
Пас отдал
В. Цоуфал
4'
Желтая карточка
К. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Витинья
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
21
Айт Нури
15
Коди
29
Сайсс
27
Семеду
8
Невеш
18
Дендокер
7
Нету
24
Траоре
12
Виллиан Жозе
11
Поденсе
3-3-1-2-1
22
Фабиански
26
Масуаку
6
Диоп
15
Доусон
34
Цоуфал
28
Соучек
3
Крессуэлл
16
Нобл
8
Форнальс
77
Лингард
18
Антонио
21
Айт Нури
25
Хувер
25
Хувер
21
Айт Нури
11
Поденсе
21
Силва
21
Силва
11
Поденсе
26
Масуаку
2
Джонсон
2
Джонсон
26
Масуаку
8
Форнальс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Форнальс
18
Антонио
20
Боуэн
20
Боуэн
18
Антонио
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Хэм
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
1
Натан Тротт
ВР
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Витинья
ЦП
Остались в запасе
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
1
Натан Тротт
ВР
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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