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Вест Хэм - Вулверхэмптон
Вест Хэм - Вулверхэмптон: обзор матча 01 января 2011
Вест Хэм
01.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
51'
Р. Зубар (АГ)
79'
Ф. Сирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вулверхэмптон
Замена
М. Бент
️️️️
Н. Мильяш
Желтая карточка
Р. Ковач
ГОЛ! 2:0!
Ф. Сирс
Пас отдал
Т. Бен-Хаим
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Элокоби
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
С. Хант
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Станислас
Желтая карточка
Р. Стирмен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Зубар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
(К)
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
20
Завон Хайнс
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-2-1-3
31
Грин
39
Гэббидон
5
Томкинс
26
Бен-Хаим
4
Апсон
8
Паркер
15
Ковач
19
Станислас
20
Сирс
24
Коул
10
Пикьонн
3-2-4-1
13
Хеннесси
44
Фоли
19
Стирмен
6
Берра
23
Зубар
6
Элокоби
16
Джарвис
3
Уорд
10
Мильяш
12
Хант
9
Эбанкс-Блейк
19
Станислас
16
Нобл
16
Нобл
19
Станислас
12
Хант
16
Эдвардс
16
Эдвардс
12
Хант
10
Мильяш
0
Бент
0
Бент
10
Мильяш
6
Элокоби
26
Флетчер
26
Флетчер
6
Элокоби
Остались в запасе
Вест Хэм
Вулверхэмптон
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
20
Завон Хайнс
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Даниэль Джонс
ЛП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
20
Завон Хайнс
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Даниэль Джонс
ЛП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Вест Хэм - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Аптон Парк
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