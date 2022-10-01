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Радослав Ковач
Радослав Ковач
Завершил карьеру
27 ноября 1979 (46), Прага
#15 | Защитник
189 см | 83 кг
Чехия
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Публикации
«Какая к черту политика? Зачем это все?». Ковач – о том, что сборная Чехии не может сыграть с Россией
2022.10.01 13:11
«Надеюсь, скоро этот кошмар закончится». Ковач – об отстранении сборной России от Евро-2024
2022.09.28 11:51
В «Спартаке» ответили Ковачу, который послал клуб
2022.09.04 19:18
5
Аленичев ответил Ковачу, который послал *** организаторов ретроматча «Спартак» – «Зенит»
2022.09.03 10:51
«Пошли они ***». Экс-игрок «Спартака» – о том, что его не пригласили на матч легенд
2022.09.02 18:10
4
Ковач: «Дзюба стал большим мастером, но, думаю, в Европу он не уедет»
2022.07.11 23:37
3
Радослав Ковач: «Сейчас спасти «Спартак» может только Черчесов. Честный, искренний человек с правильным темпераментом»
2021.09.22 12:50
61
Радослав Ковач: «Готов возглавить «Спартак», если меня пригласят»
2020.12.24 20:17
14
Ковач: «Если позовут тренировать «Спартак», сразу пойду. Это моя любимая команда!»
2020.05.16 00:24
12
Ковач: «После гола «Баварии» за «Спартак» я оставил яйца на поле. Бился за ромб всей душой»
2020.05.15 21:52
5
Ковач: «Дзюба якобы взял деньги у Быстрова? В «Спартаке» обсуждали эту тему, ситуация была тяжелая. Было жалко, что Артем после этого ушел»
2020.05.15 19:42
10
В «Спарте» подтвердили переговоры с «Локомотивом» по Караваеву
2017.08.25 17:10
4
Ковач: «Результат закономерен – мы очень плохо сыграли в Ростове»
2017.02.24 11:03
1
Ковач пожелал «Спартаку» чемпионства
2017.02.04 14:16
13
Ковач: «Важно, что Аленичев и Титов остались у руля «Спартака». Рад за своих друзей»
2016.06.30 00:00
5
Ковач: «Знаем, что «Краснодар» силен, но надеюсь, «Спарта» пойдет дальше»
2016.02.18 20:41
1
Бывший защитник «Спартака» Ковач завершит карьеру летом
2016.01.31 02:17
1
Ковач: «Понимаем, что в Москве будет тяжелая игра»
2015.07.24 08:55
8
Ковач из-за травмы не сыграет в первом матче с ЦСКА
2015.07.23 23:40
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