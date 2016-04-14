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Радослав Ковач
Статистика
Радослав Ковач - статистика
Завершил карьеру
27 ноября 1979 (46), Прага
#15 | Защитник
189 см | 83 кг
Чехия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2015/2016
Чехия. Синот Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
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Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Россия. Кубок 2008/2009
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Суперкубок России 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/4 финала
Спарта
2 : 4
14.04.2016
Вильярреал
1' - 90'
63'
Лига Европы, 1/4 финала
Вильярреал
2 : 1
07.04.2016
Спарта
28' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Краснодар
0 : 3
25.02.2016
Спарта
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
1 : 0
18.02.2016
Краснодар
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Спарта
2 : 0
01.10.2015
АПОЭЛ
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Астерас
1 : 1
17.09.2015
Спарта
Был в запасе
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