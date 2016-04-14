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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Вильярреал
Спарта - Вильярреал: обзор матча 14 апреля 2016
Спарта
14.04.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 4
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Вильярреал
65'
Б. Докал
71'
Л. Крейчи
5'
С. Бакамбу
43'
С. Кастильехо
45+1'
Д. Лафата (АГ)
49'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Вильярреал
Желтая карточка
Д. Лафата
90'
+1
78'
Желтая карточка
С. Кастильехо
Желтая карточка
Т. Конате
77'
ГОЛ! 2:4!
Л. Крейчи
71'
66'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Д. Суарес
ГОЛ! 1:4!
Б. Докал
Пас отдал
К. Фатай
65'
Желтая карточка
Р. Ковач
63'
61'
Замена
Джонатан
️️️️
М. Тригерос
Желтая карточка
Л. Юлиш
61'
57'
Замена
Х. Коста
️️️️
М. Гаспар
49'
ГОЛ! 0:4!
С. Бакамбу
Пас отдал
Д. Суарес
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Д. Лафата
43'
ГОЛ! 0:2!
С. Кастильехо
Желтая карточка
М. Фридек
41'
35'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Л. Крейчи
27'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
М. Тригерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
23
Лукаш Маречек
ОП
9
Борек Докал
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Спарта
27
Мирослав Миллер
ВР
33
Милан Кадлец
ЦЗ
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
51
Давид Бржезина
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
13
Мартин Матоушек
ЦП
6
Лукаш Ваха
ЦП
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
6
Джонатан
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
1-5-1-3
35
Бичик
23
Маречек
17
Фридек
15
Ковач
18
Конате
7
Крейчи
8
Матейовски
9
Докал
7
Фатай
39
Юлиш
21
Лафата
4-2-2-2
23
Ареоля
2
Гаспар
2
Рукавина
4
Руис
3
Байи
14
Тригерос
21
Бруно
70
Кастильехо
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
2
Гаспар
24
Коста
24
Коста
2
Гаспар
14
Тригерос
6
Джонатан
6
Джонатан
14
Тригерос
4
Суарес
12
Баптистао
12
Баптистао
4
Суарес
Остались в запасе
Спарта
Вильярреал
27
Мирослав Миллер
ВР
33
Милан Кадлец
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
51
Давид Бржезина
ЦЗ
13
Мартин Матоушек
ЦП
6
Лукаш Ваха
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
27
Мирослав Миллер
ВР
33
Милан Кадлец
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
51
Давид Бржезина
ЦЗ
13
Мартин Матоушек
ЦП
6
Лукаш Ваха
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Спарта - Вильярреал
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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