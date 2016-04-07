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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Спарта
Вильярреал - Спарта: обзор матча 07 апреля 2016
Вильярреал
07.04.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Спарта
3'
С. Бакамбу
63'
С. Бакамбу
45'
Я. Брабец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Спарта
88'
Замена
Д. Лафата
️️️️
М. Матейовски
Замена
Адриан
️️️️
С. Бакамбу
83'
Замена
А. Марин
️️️️
Х. Коста
77'
73'
Замена
К. Фатай
️️️️
Л. Юлиш
ГОЛ! 2:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Д. Суарес
63'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Кастильехо
62'
45'
ГОЛ! 1:1!
Я. Брабец
41'
Желтая карточка
М. Матейовски
Желтая карточка
Х. Коста
40'
31'
Желтая карточка
Я. Брабец
28'
Замена
Р. Ковач
️️️️
М. Холек
ГОЛ! 1:0!
С. Бакамбу
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Спарта
1
Марек Штех
ВР
33
Милан Кадлец
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Ондржей Загустел
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
3
Байи
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
4
Суарес
70
Кастильехо
94
Бакамбу
9
Сольдадо
3-1-5-1
35
Бичик
26
Намойнесу
25
Холек
14
Брабец
23
Маречек
7
Крейчи
17
Фридек
9
Докал
8
Матейовски
18
Конате
39
Юлиш
24
Коста
3
Марин
3
Марин
24
Коста
70
Кастильехо
12
Баптистао
12
Баптистао
70
Кастильехо
94
Бакамбу
20
Адриан
20
Адриан
94
Бакамбу
25
Холек
15
Ковач
15
Ковач
25
Холек
39
Юлиш
7
Фатай
7
Фатай
39
Юлиш
8
Матейовски
21
Лафата
21
Лафата
8
Матейовски
Остались в запасе
Вильярреал
Спарта
23
Альфонсе Ареоля
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
33
Милан Кадлец
ЦЗ
1
Марек Штех
ВР
16
Ондржей Загустел
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
33
Милан Кадлец
ЦЗ
1
Марек Штех
ВР
16
Ондржей Загустел
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Зденек Щасны
Статистика матча Вильярреал - Спарта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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