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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астерас - Спарта
Астерас - Спарта: обзор матча 17 сентября 2015
Астерас
17.09.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 1 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
2'
П. Мацца
56'
Д. Лафата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Спарта
90'
+3
Желтая карточка
М. Матейовски
90'
+2
Желтая карточка
М. Фридек
Желтая карточка
В. Иглесиас
88'
83'
Замена
Л. Маречек
️️️️
П. Ирачек
Замена
Р. Амдани
️️️️
Э. Тормена
77'
73'
Желтая карточка
М. Холек
Замена
Н. Фернандес
️️️️
Ф. Бертольо
71'
66'
Замена
К. Фатай
️️️️
Й. Гушбауэр
Замена
Э. Димуцос
️️️️
Т. Фонтас
66'
59'
Желтая карточка
К. Намойнесу
57'
Желтая карточка
М. Хибс
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лафата
Пас отдал
Й. Гушбауэр
Желтая карточка
П. Мацца
55'
Желтая карточка
Э. Тормена
49'
39'
Желтая карточка
П. Ирачек
ГОЛ! 1:0!
П. Мацца
Пас отдал
Ф. Бертольо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Томаш Косицки
ВР
27
Брайан Льюй
ЦЗ
6
Фернандо Аллосо
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
3
Эдерсон Тормена
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Пабло Мацца
ЦФ
9
Апостолос Янну
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
8
Элини Димуцос
ЦП
11
Николас Фернандес
ЦП
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
19
Василь Шкуртай
ЦФ
Спарта
1
Марек Штех
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
20
Фрэнсис Лицинги
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
4-4-2
1
Косицки
27
Льюй
18
Яннулис
30
Гоян
6
Аллосо
3
Тормена
17
Иглесиас
18
Бертольо
11
Фонтас
9
Янну
7
Мацца
3-5-1-1
35
Бичик
25
Холек
26
Намойнесу
11
Хибс
17
Фридек
8
Матейовски
7
Крейчи
25
Гушбауэр
8
Ирачек
9
Докал
21
Лафата
3
Тормена
54
Амдани
54
Амдани
3
Тормена
11
Фонтас
8
Димуцос
8
Димуцос
11
Фонтас
18
Бертольо
11
Фернандес
11
Фернандес
18
Бертольо
8
Ирачек
23
Маречек
23
Маречек
8
Ирачек
25
Гушбауэр
7
Фатай
7
Фатай
25
Гушбауэр
Остались в запасе
Астерас
Спарта
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
19
Василь Шкуртай
ЦФ
21
Костас Теодоропулос
ВР
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
20
Фрэнсис Лицинги
ЦП
1
Марек Штех
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
Остались в запасе
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
19
Василь Шкуртай
ЦФ
21
Костас Теодоропулос
ВР
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
Остались в запасе
20
Фрэнсис Лицинги
ЦП
1
Марек Штех
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Главный тренер
Зденек Щасны
Статистика матча Астерас - Спарта
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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