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    Стаикос Вергетис

    Тренер
    Имя Стаикос
    Фамилия Вергетис
    Гражданство Греция
    Дата рождения 11 июля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Астерас 6 1 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.09.2015 Астерас 1 : 1 Спарта
    01.10.2015 Шальке-04 4 : 0 Астерас
    22.10.2015 АПОЭЛ 2 : 1 Астерас
    05.11.2015 Астерас 2 : 0 АПОЭЛ
    26.11.2015 Спарта 1 : 0 Астерас
    10.12.2015 Астерас 0 : 4 Шальке-04
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