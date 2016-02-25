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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Спарта
Краснодар - Спарта: обзор матча 25 февраля 2016
Краснодар
25.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Спарта
51'
Л. Маречек
57'
М. Фридек
70'
К. Фатай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спарта
84'
Замена
Т. Конате
️️️️
Б. Докал
79'
Замена
М. Матейовски
️️️️
Л. Маречек
76'
Замена
Л. Юлиш
️️️️
К. Фатай
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Ф. Смолов
75'
Желтая карточка
Ф. Смолов
72'
70'
ГОЛ! 0:3!
К. Фатай
Пас отдал
Л. Крейчи
Вторая желтая
Ш. Каборе
68'
64'
Желтая карточка
К. Фатай
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
62'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
62'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Фридек
Пас отдал
Б. Докал
51'
ГОЛ! 0:1!
Л. Маречек
Пас отдал
О. Загустел
Желтая карточка
М. Перейра
45'
41'
Желтая карточка
Л. Маречек
Желтая карточка
Ш. Каборе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
39
Ари
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
6
Лукаш Ваха
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
16
Ондржей Загустел
ЦП
9
Борек Докал
(К)
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Спарта
27
Мирослав Миллер
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
3-3-2-2
31
Дикань
77
Каборе
4
Страндберг
4
Гранквист
17
Калешин
10
Ахмедов
98
Петров
10
Мамаев
10
Перейра
90
Смолов
39
Ари
3-1-5-1
35
Бичик
14
Брабец
25
Холек
26
Намойнесу
23
Маречек
6
Ваха
7
Крейчи
16
Загустел
9
Докал
17
Фридек
7
Фатай
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
90
Смолов
6
Торбинский
6
Торбинский
90
Смолов
10
Перейра
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Перейра
23
Маречек
8
Матейовски
8
Матейовски
23
Маречек
9
Докал
18
Конате
18
Конате
9
Докал
7
Фатай
39
Юлиш
39
Юлиш
7
Фатай
Остались в запасе
Краснодар
Спарта
88
Андрей Синицын
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
27
Мирослав Миллер
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
27
Мирослав Миллер
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Зденек Щасны
Статистика матча Краснодар - Спарта
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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