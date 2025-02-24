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Виталий Калешин
Виталий Калешин
Завершил карьеру
3 октября 1980 (46), Краснодар
#17 | Защитник
173 см | 69 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Калешин назвал главную проблему «Краснодара»
2025.02.24 21:45
1
Калешин назвал двух основных претендентов на титул РПЛ
2024.10.03 12:30
1
Калешин поспорил с Мостовым
2024.06.22 09:46
2
Экс-игрок «Рубина» поделился мнением о Нобоа
2024.06.22 06:23
Калешин: «Краснодар» полностью переиграл «Спартак»
2024.05.12 16:25
26
Калешин назвал легионеров «Рубина», которые портили воздух в автобусе, зля Бердыева
2023.12.23 17:44
4
Калешин назвал худшего тренера в своей карьере
2023.12.21 20:34
Экс-капитан «Краснодара»: «Мамаев просил вертолет у Галицкого»
2023.12.21 13:20
1
Стали известны премиальные «Рубина» за победу над «Барселоной»
2023.12.20 22:40
1
Калешин – о планах Галицкого на «Краснодар»: «В России нереально вывести команду на самоокупаемость»
2022.08.17 00:46
1
Калешин прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Краснодар»
2022.08.12 08:26
1
Фото
Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А
2018.12.20 16:20
28
Калешин: «Мусаев будет главным тренером «Краснодара»? Полагаю, Галицкий немного сменил вектор развития»
2018.04.07 14:43
3
Калешин: «Краснодар» по составу — команда четвертого-пятого места в РФПЛ»
2017.11.13 13:54
4
Калешин ждет от «Краснодара» приобретения трех-четырех сильных футболистов уровня Промеса
2017.10.16 09:54
3
Калешин ждал ничейного результата от «Краснодара» с ЦСКА
2017.10.16 07:04
2
Фото
«Краснодар» попрощался с Калешиным и Вандерсоном
2017.05.22 10:43
20
Калешин может не сыграть против «Спартака»
2017.03.03 12:08
9
Калешин ассоциирует «Сельту» с Карпиным и Мостовым
2017.02.24 21:06
2
Калешин: «1:0 – счет скользкий»
2017.02.17 11:56
Калешин оценил игру «Краснодара» в Лиге Европы на четверку
2016.11.25 06:55
3
Калешин: «Если «Краснодар» летом не предложит новый контракт, то завершу карьеру»
2016.11.24 14:49
Калешин: «Вряд ли была недооценка «Оренбурга»
2016.10.28 07:44
Калешин: «Краснодар» ждет встреча с очень серьезным соперником»
2016.09.28 17:50
Калешин: «Балотелли? Все талантливые люди ведут себя неординарно»
2016.09.27 12:11
Калешин продлил контракт с «Краснодаром»
2016.05.20 15:20
Калешин: «Краснодар» готов бороться за чемпионство»
2016.05.01 22:30
1
Калешин: «Еврокубки словно наркотик, без них «Краснодару» уже не обойтись»
2016.03.08 01:27
2
Ари нанес больше всех ударов в створ, Каборе фолил чаще других в игре с «Ростовом»
2015.12.01 06:31
Калешин: «Краснодару» есть над чем работать»
2015.12.01 06:14
1
1
2
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