Калешин оценил игру «Краснодара» в Лиге Европы на четверку

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин остался доволен выходом своей команды в плей-офф Лиги Европы после ничьей в матче пятого тура группового этапа турнира с «Зальцбургом» (1:1).

«Игроки «Зальцбурга» не то чтобы нас перебегали, просто мы ошибались в простых ситуациях. Соперник этим воспользовался, навязал нам свою игру. Но главное, это весна, где мы будем в еврокубках. Но пусть они остаются с хорошей игрой. Зато мы с плохой будем играть весной.

Мы разбирали их игру, видели, как они видоизменились. Они сейчас в очень хорошей форме. Я думаю, да, мы не смогли показать хорошей игры, отчасти потому что соперник не позволял, где-то мы ошибались. Но самое главное, что мы идем дальше.

Оценка групповому турниру в целом? Наверно, пятерку поставить нельзя, потому что выходим со второго места, да и в игре были шероховатости. Но четверку заслужили.

Матч с «Зенитом»? Они играли, мы играли. Они, я так понимаю, хорошо играли, да? Молодцы. А мы плохо. Поэтому будем надеяться, что в воскресенье все будет наоборот», – заявил Калешин.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 27 ноября, в 19:00 по московскому времени.