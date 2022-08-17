Калешин – о планах Галицкого на «Краснодар»: «В России нереально вывести команду на самоокупаемость»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин считает, что в России невозможно создать самоокупаемый клуб.

– Сергей Галицкий планирует, что «Краснодар» будет обеспечивать себя сам, без его вложений. Верите в эту идею?

– Я слышал, что он хотел создать фонд, который будет инвестировать деньги в акции, и на дивиденды содержать команду без личных вложений. Наверное, это возможно, если взять чистую модель. Этим займутся грамотные финансисты, знающие рынок. Но мы не берем нынешнюю ситуацию в мире.

Если говорить о футболе, то я думаю, что нереально вывести команду в России на самоокупаемость. Есть три составляющие заработка: трансляции, абонементы и атрибутика. Ну, еще трансферы.

Трансляции у нас были мизерные. У «Краснодара» пока нет 40-50 миллионов болельщиков, которые могли бы купить его футболки. В России большая база у двух клубов: «Спартака» и «Зенита». Но даже они продают не миллионы маек, как топ-клубы Европы. Билеты в Европе они стоят от 50-100 евро, у нас – в разы ниже. Просто другие цены.

Я думаю, только ЦСКА в лучшие годы мог похвастать заработком, когда они продали Жо, Жиркова. А так у команд есть доход, но он не перекрывает бюджет команды.

Еще была Лига чемпионов. За сезон команды получали около 20 миллионов евро. Это практически треть бюджета на сезон.

Но еврокубки закрыли. Я не представляю, каково сейчас частным клубам. Я помню, когда «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, писали, что он вышел в ноль. То есть ребята взяли два трофея, и благодаря этому вышли в ноль, а не потому, что стали чемпионами России, продали трансляции и атрибутику.

– Вы представляете «Краснодар» без Сергея Галицкого?

– Я не могу представить. Потому что команда и он – это одно целое. Он с нуля образовал «Краснодар», сделал его топ-клубом. Возможно, сейчас ситуация изменилась. Стало больше молодежи.

Команда играет уже не так стабильно, как раньше. Но весну она здорово прошла. Я думаю, этого никто не ожидал, даже они сами. Это детище Сергея Галицкого. Не хотелось бы, чтобы он уходил из клуба.