Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Калешин – о планах Галицкого на «Краснодар»: «В России нереально вывести команду на самоокупаемость»

Калешин – о планах Галицкого на «Краснодар»: «В России нереально вывести команду на самоокупаемость»

17 августа 2022, 00:46
1

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин считает, что в России невозможно создать самоокупаемый клуб.

Сергей Галицкий планирует, что «Краснодар» будет обеспечивать себя сам, без его вложений. Верите в эту идею?

– Я слышал, что он хотел создать фонд, который будет инвестировать деньги в акции, и на дивиденды содержать команду без личных вложений. Наверное, это возможно, если взять чистую модель. Этим займутся грамотные финансисты, знающие рынок. Но мы не берем нынешнюю ситуацию в мире.

Если говорить о футболе, то я думаю, что нереально вывести команду в России на самоокупаемость. Есть три составляющие заработка: трансляции, абонементы и атрибутика. Ну, еще трансферы.

Трансляции у нас были мизерные. У «Краснодара» пока нет 40-50 миллионов болельщиков, которые могли бы купить его футболки. В России большая база у двух клубов: «Спартака» и «Зенита». Но даже они продают не миллионы маек, как топ-клубы Европы. Билеты в Европе они стоят от 50-100 евро, у нас – в разы ниже. Просто другие цены.

Я думаю, только ЦСКА в лучшие годы мог похвастать заработком, когда они продали Жо, Жиркова. А так у команд есть доход, но он не перекрывает бюджет команды.

Еще была Лига чемпионов. За сезон команды получали около 20 миллионов евро. Это практически треть бюджета на сезон.

Но еврокубки закрыли. Я не представляю, каково сейчас частным клубам. Я помню, когда «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, писали, что он вышел в ноль. То есть ребята взяли два трофея, и благодаря этому вышли в ноль, а не потому, что стали чемпионами России, продали трансляции и атрибутику.

– Вы представляете «Краснодар» без Сергея Галицкого?

– Я не могу представить. Потому что команда и он – это одно целое. Он с нуля образовал «Краснодар», сделал его топ-клубом. Возможно, сейчас ситуация изменилась. Стало больше молодежи.

Команда играет уже не так стабильно, как раньше. Но весну она здорово прошла. Я думаю, этого никто не ожидал, даже они сами. Это детище Сергея Галицкого. Не хотелось бы, чтобы он уходил из клуба.

Еще по теме:
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар» 7
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги 2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 4
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Калешин Виталий Галицкий Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1660717490
Я бы добавил "в сегодняшней России"
Ответить
Главные новости
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
3
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
7
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
5
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
15
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
9
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Все новости
Все новости
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
1
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
5
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
15
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
9
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
30
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
10
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+