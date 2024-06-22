Экс-игрок «Рубина» поделился мнением о Нобоа

Экс-футболист Рубина Виталий Калешин высказался по поводу своего бывшего партнера по команде Кристина Нобоа.

«Нобоа – очень сильный футболист. Ленивый, конечно, просто ужас, но у него настолько много мастерства, что при всей его лени это позволяет делать разницу. Он очень сильный футболист. Бердыев гонял его за лень, за то, что лишний раз не побежит куда-то. А так у него на самом деле здоровья вагон, просто менталитет такой – не особо любит бегать», – высказал мнение Калешин.