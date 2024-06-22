Экс-игрок «Рубина» поделился мнением о Нобоа

Экс-футболист Рубина Виталий Калешин высказался по поводу своего бывшего партнера по команде Кристина Нобоа.
«Нобоа – очень сильный футболист. Ленивый, конечно, просто ужас, но у него настолько много мастерства, что при всей его лени это позволяет делать разницу. Он очень сильный футболист. Бердыев гонял его за лень, за то, что лишний раз не побежит куда-то. А так у него на самом деле здоровья вагон, просто менталитет такой – не особо любит бегать», – высказал мнение Калешин.
- 39-летний Кристиан Нобоа, играющий на позиции центрального полузащитника, выступал в России с 2007 по 2024 годы. Кристиан представлял цвета 5 клубов («Рубина», «Динамо, Ростова», «Зенита» и «Сочи»).
- Всего в рамках РПЛ эквадорский хавбек сыграл 366 встреч. В них он сумел записать на свой счет 78 голов и 52 ассиста. В активе Нобоа 3 чемпионских титула, 1 Кубок России и 1 Суперкубок России.
- Зимой 2024 года Нобоа принял решение покинуть Россию. Теперь Кристиан играет в Эквадоре за местный клуб «Эмелек».
- Отметим, что эквадорец долгое время выступал за свою национальную команду. Футболисту удалось отметиться 4 мячами в 83 играх в различных турнирах.